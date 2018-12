Messaggio pace MO da presepe Assisi

Quella volta che Johnny Cash cantò a Richard Nixon il suo Messaggio di pace (e Tricky Dick lo ingannò) : 17 aprile 1970, mentre gli astronauti dell'Apollo 13 tornavano sani e salvi sulla Terra, Johnny Cash guarda la Casa Bianca dagli interni della residenza di Washington. Richard Nixon , presidente degli Stati Uniti, lo ha invitato a tenere un concerto nelle stanze del potere dell'America. Cash è teso e nervoso e non ha la più pallida idea di quale sarebbe stata la scaletta della serata.Prima di risalire alla sera del 17 aprile ...

Papa : San Romero è un Messaggio di pace per tutta l'America Latina : "Il ricordo di San Oscar Romero è un eccezionale opportunità di inviare un messaggio di pace e riconciliazione a tutti i popoli dell'America Latina". Così Papa Francesco ricevendo in udienza i pellegrini di El Salvador, giunti a Roma in occasione della Canonizzazione di monsignor Oscar Romero - ucciso dagli 'squadroni della morte' mentre celebrava messa il 24 marzo del 1980 -, che si è ...