Medicina | immunoterapia e diagnosi molecolare per le allergie | esperti a Firenze

Nobel per la Medicina - Mantovani : “Il premio all’immunoterapia riconosce l’avverarsi di un sogno” : Il premio Nobel per la Medicina 2018 “riconosce l’inizio dell’avverarsi di un sogno della ricerca vecchio 100 anni: sfruttare contro il cancro le naturali armi di difesa del nostro organismo” per realizzare “cure dal di dentro”. Il corpo che, aiutato dalla scienza, prova a guarire se stesso. Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Irccs Humanitas di Rozzano (Milano) e docente di Humanitas ...

Nobel per la Medicina : premio assegnato a James Allison e Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro : Il premio Nobel per la Fisiologia e la Medicina 2018 è stato assegnato a James P. Allison e a Tasuku Honjo per la scoperta dell’immunoterapia anticancro: l’annuncio è avvenuto presso il Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia, in diretta su internet e sui social network. Il riconoscimento ammonta quest’anno a 9 milioni di corone svedesi (oltre 871 mila euro). Dal 1901 al 2017 sono stati 108 i premi Nobel per la Medicina o ...