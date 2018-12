Matteo Salvini | la frase che fa tremare i grillini e il governo | ' Il contratto può essere

Giorgia Meloni contro Matteo Salvini - pesante accusa. 'Evidentemente...' - Guido Crosetto smaschera la Lega? : 'Evidentemente ci reputano tanto bravi da copiarci'. Guido Crosetto la prende sul ridere, ma il caso politico-mediatico tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini inizia a montare. Come riporta il Corriere ...

Accordi&Disaccordi - ospite il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini su Nove venerdì 7 dicembre alle 22.45 : Ultima puntata dell’edizione record (oltre mezzo milione di telespettatori la scorsa settimana) di “Accordi&Disaccordi”: venerdì 7 dicembre alle 22.45, subito dopo il live di “Fratelli di Crozza”, sul Nove di Discovery Italia si chiude il talk d’approfondimento sull’attualità condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. ospite dell’ultima puntata di questa stagione è il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Il leader del ...

Caos primarie Pd - Matteo Salvini : “Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento” : "Mi spiace che non ci sia un’opposizione in Parlamento, il Governo lavora meglio se c’è un’opposizione in salute. In casa del Pd ogni giorno ne succede una. Mi spiace per il Pd e per gli italiani che in una sinistra seria credevano ancora, mi auguro che escano velocemente da questo buio”, ha dichiarato il vicepremier Matteo Salvini commentando il ritiro di Minniti dalle primarie del Pd.Continua a leggere

Pensioni - Matteo Salvini assicura : “Nessun rinvio di quota 100 - parte a inizio 2019” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, assicura che la quota 100 e il conseguente avvio del superamento della legge Fornero in tema di Pensioni, non verrà rinviata ed entrerà in vigore già nei primi mesi del 2019. "Entro oggi ci saranno le stime vere su Pensioni e reddito di reinserimento al lavoro. Se in manovra avremo messo più soldi, potremo spostarli su altro", aggiunge.Continua a leggere

Fabrizio Corona - rivelazioni su Elisa Isoardi e Matteo Salvini : Fabrizio Corona senza freni ai microfoni di Un giorno da pecora racconta la sua verità su Matteo Salvini ed Elisa Isoardi. Stando all’ex re dei paparazzi stanno ancora insieme e non si sarebbero mai lasciati. Corona spiega anche i motivi dell’attrito all’interno della coppia: Lì ci sono tutta una serie di gelosie dovute al lavoro che fa lui e alla vita che fa lei: vorrebbe stare più tempo con Salvini ma lui non c’è ...

Matteo Salvini frena i grillini : no a nuove tasse sulle auto e si alla Tav : Matteo Salvini detta la linea del Governo. “Non mi risulta nessun rinvio su quota 100 per le pensioni in Manovra,

Matteo Salvini contrario all'ecotassa : "Auto già ipertassate" : La commissione bilancio l'ha già approvata, ma Matteo Salvini, di 'ecotasse', non vuol proprio sentir parlare: "Sono assolutamente contrario ad ogni forma di nuova tassa su un bene già ipertassato in Italia", chiosa il vicepremier ai microfoni di Radiouno Rai: "Se ci sono bonus per chi vuole cambiare, benissimo - sottolinea Salvini - ma non penso che ci sia qualcuno che ha un euro3 diesel per il gusto di avere la macchina vecchia, ...

Fabrizio Corona elogia Matteo Salvini : 'Un genio della comunicazione' : Fabrizio Corona in queste ore ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Un giorno da pecora. Questa volta l’ex re dei paparazzi non ha parlato della sua vita sentimentale, ma della carriera professionale. Durante la nota trasmissione, nel mirino dell’imprenditore milanese c’è finito questa volta il leader della Lega, Matteo Salvini. Corona, nei confronti del Vicepremier non ha mai usato delle parole al veleno, ma lo ha elogiato. “Nella ...

Matteo Salvini : "Se le regole non cambiano l'Italia uscirà dalla missione Sophia" : Giorni contati per 'Sophia', la missione europea di contrasto all'immigrazione irregolare nel Mediterraneo? L'operazione - in sigla Eunavformed - scade il 31 dicembre 2018. "E non riteniamo opportuno che continui", se non cambiano le regole che indicano l'Italia come unico Paese di approdo dei migranti soccorsi, ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in audizione al Comitato Schengen.L'Ue, da parte sua, valuta la ...

Augusto Minzolini : 'Così Matteo Salvini e Luigi Di Maio fregheranno Giuseppe Conte' : Giuseppe Conte si ritrova a vestire i panni del maresciallo d'Italia Badoglio visto che dovrà 'firmare l'armistizio-resa del governo giallo-verde che porrà fine alla guerra con le istituzioni Ue '. ...

Franco Bechis : 'L'alleanza tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini è salda. Nessuna aria di ribaltone' : Il caso Spataro è significativo per misurare la tenuta del governo. 'Ho provato a sondare anche durante l'intervista al ministro dell'Interno: come avrebbero reagito i 5 stelle che non apprezzano ...

Fabrizio Corona rivela : 'Salvini e Isoardi stanno ancora insieme. E ho un altro scoop su Matteo!' : Fabrizio oggi come oggi non voterebbe per nessuno ma promette invece di votare per se stesso quando tra 3 o 4 anni comincerà a fare politica 'Farò un movimento ideologico dove porterò le mie idee. Si ...

Matteo Salvini - il retroscena : 'Mi sento accerchiato ma non mollo - nessuno mi spaventa' : La manovra, Bruxelles, le elezioni europee in vista e come se non bastasse la polemica con il procuratore Armando Spataro. Le giornate di Matteo Salvini sono molto intense e pesanti. E secondo quanto ...

Matteo Salvini torna su Twitter dopo la polemica di Spataro : 'Spero nessuno si offenda' : Pentito per la zuffa di ieri con il procuratore Spataro sugli arresti dei nigeriani? Macché. Matteo Salvini va di nuovo all'attacco, tra l'ironico e il puntuto. E twitta il ministro dell'Interno non ...