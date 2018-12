Matteo Renzi riparte da solo | l' idea di un nuovo soggetto a gennaio | senza fedelissimi

Matteo Renzi : "Non sarò il burattinaio del congresso Pd" : Matteo Renzi respinge il suo ruolo di 'burattinaio' del congresso Pd. "Da mesi non mi preoccupo della Ditta Pd: mi preoccupo del Paese. Che è più importante anche del Pd", afferma l'ex segretario dem in un post su facebook."Tutti i giorni ho fatto sentire la mia voce contro il Ministro Sciacallo, Salvini. E contro il Ministro Prestanome, Di Maio. Non mi nascondo, io. Se devo fare una battaglia la faccio a viso aperto, io. Ma ...

Caos primarie Pd - Matteo Renzi : “Come al solito danno la colpa a me” : "Chiedetemi tutto ma non di fare il piccolo burattinaio al congresso del PD. Chi vincerà avrà il mio rispetto. Quello stesso rispetto che non ho avuto quando - dopo aver vinto due volte col 70% - sono stato attaccato dal fuoco amico dal giorno dopo", ha dichiarato Matteo Renzi commentando le divisioni interne al Partito Democratico.Continua a leggere

Primarie Pd - Marco Minniti si ritira : “Lo faccio per salvare il partito”. Matteo Renzi verso la scissione a gennaio : Marco Minniti ritira la sua candidatura a segretario del Pd. Un gesto compiuto “per salvare il partito“, dice l’ex ministro dell’Interno. “Quando ho dato la mia disponibilità alla candidatura – afferma Minniti al quotidiano – sulla base dell’appello di tanti sindaci e di molti militanti che mi hanno incoraggiato e che io ringrazio moltissimo, quella scelta poggiava su due obiettivi: unire il più ...

Primarie Pd - Marco Minniti verso l’addio : l’ex ministro non si fida di Matteo Renzi : Marco Minniti non si fida. Nonostante l’incontro con Luca Lotti e Lorenzo Guerini che gli hanno confermato la fiducia dei Renziani, l’ex ministro dell’Interno è a un passo dall’abbandonare la corsa per la segreteria del Partito Democratico. In serata fonti parlamentari del Pd hanno riferito all’agenzia Ansa che Minniti sarebbe orientato a ritirare la propria candidatura “al fine di agevolare il percorso ...

Matteo Renzi su Instragram : il post due anni dopo il referendum e l'avvio del suo declino : A due anni esatti dal referendum costituzionale che ha portato al declino dell'ex premier italiano, Matteo Renzi condivide un post di considerazioni sul proprio profilo del social network Instagram. Si tratta di una didascalia a una foto che lo ritrae a Bruxelles, di spalle assieme alla moglie, sulla cui spalla poggia il braccio, come ad abbracciarla. Nella lunga pubblicazione l'ex sindaco di Firenze parla anche dell'attuale scenario politico, ...

Pd - Marco Minniti pronto a ritirare la candidatura : lo sfregio inaccettabile di Matteo Renzi : Acque - come sempre - molto agitate intorno alla candidatura di Marco Minniti alla segreteria dem: stando a quanto viene riferito da alcune fonti del partito, circolerebbe una certa irritazione tra ...

Mariastella Gelmini gela Matteo Renzi : 'Mai più con lui e con il Pd' : E sull'economia il governo è pericolosamente a trazione grillina: prima il decreto dignità, ora il reddito di cittadinanza. La Lega è in contraddizione con le proprie promesse elettorali; anche il ...

Matteo Renzi - il senatore dem in versione Baggio : “C’era chi non mi credeva - ecco il mio assist”. Poi la battuta sul governo : Sul proprio profilo Facebook, Matteo Renzi ha pubblicato il video di un suo assist a una recente partita di calcio. “C’era chi non mi credeva, eccolo qui”. Nei giorni scorsi il senatore del Pd aveva postato un primo video, sempre con un assist per un compagno di gioco. “Meglio buttarla sul ridere” ha aggiunto Renzi, che in campo ha il numero dieci e la fascia di capitano, “che se pensiamo alla legge di ...

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - che tramvata : 'Già pronti i responsabili' - addio al loro piano kamikaze : Questo esecutivo si sgretolerà dopo le Europee , e noi siamo pronti: con la forza dei nostri 170 parlamentari e di tutti i deputati e senatori responsabili che chiedono economia sostenibile, ...

Matteo Renzi cita Bettino Craxi : “I Cinque Stelle hanno creato un clima infame” : ”hanno creato un clima infame”. Aveva scelto la camera ardente di Sergio Moroni per pronunciare quelle parole. Quel giorno, il 3 settembre 1992, di fronte alla salma del parlamentare socialista che si era tolto la vita dopo aver ricevuto due avvisi di garanzia nell’ambito dell’inchiesta Mani Pulite, Bettino Craxi non aveva indicato chi era stato a crearlo, quel clima, anche se i destinatari di quella che nella sua ottica ...

“I Renzi pagavano in nero” - il lavoratore a Radio Capital : “Parlai con Matteo - tutto a umma umma. Mai firmato nulla” : “Parlai con Matteo Renzi, non con il padre, per 20 minuti. Mi spiegò come funzionava”. Dopo l’accusa de La Verità all’azienda Speedy della famiglia Renzi di aver pagato in nero i propri collaboratori, un ex lavoratore ha raccontato per filo e per segno come è andata la sua esperienza come strillone a Firenze. E lo ha fatto a Radio Capital, emittente del gruppo Gedi. Confermando quanto scritto dal quotidiano diretto da ...

Matteo Renzi : "Di Maio spieghi perché ha fatto da prestanome al padre. A me mancò la solidarietà del Pd" : Per Matteo Renzi la vicenda del padre di Luigi Di Maio dovrebbe essere tenuta fuori dalla scena politica, ma ci sono due ragioni per cui se ne parla: "Perché i Cinque Stelle hanno creato un clima infame, con aggressioni personali. E oggi la famiglia Di Maio è vittima di questo sistema. Perché Luigi Di Maio deve spiegare per quale ragione ha accettato di fare il prestanome al padre. E questo è ciò che ...

LA VERITÀ : 'Matteo Renzi E IL PADRE GESTIVANO LAVORO NERO'/ M5s attacca - loro : 'quereliamo' - IlSussidiario.net : La VERITÀ: "I RENZI usavano lavoratori in nero"/ M5s, "chiedano scusa a Di Maio". Tiziano querela Belpietro. Ultime notizie

Matteo Renzi e Pd - il sondaggio di Antonio Noto : da godere - la fine oscena dei democratici : La fine oscena del Pd , e dell'Italia, fotografata dal sondaggio di Antonio Noto per il Quotidiano nazionale . La corsa alla segreteria del principale partito del centrosinistra, al momento, vedrebbe ...