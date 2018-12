Matteo Gentili e Alessia Prete | 7 mesi insieme | stoccata alle malelingue

Rodolfo Salemi - chi è? / Il corteggiatore di Mara Fasone è un caro amico di Matteo Gentili (Uomini e donne) : Rodoldo Salemi comincia il suo percorso a Uomini e donne come corteggiatore di Mara Fasone : i suoi trascorsi da Barbara d'Urso per sostenere l' amico Matteo Gentili .(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Grande Fratello 15 - Matteo Gentili l'amore con Alessia Prete "va alla grande" : Su Instagram Matteo Gentili, ex fidanzato di Paola di Benedetto, parla del suo amore con Alessia Prete. La coppia, nata all'interno del Grande Fratello, sotto gli occhi di Barbara D'Urso e di migliai di spettatori, continua a stare insieme. Le cose tra me e Alessia vanno alla Grande. Purtroppo per impegni lavorativi e non, ci siamo dovuti separare questa settimana. Ale sta studiando per i suoi esami e deve sistemare alcune cose in ...