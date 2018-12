MATTARELLA E SALVINI L' accordo | il voto prima delle europee conviene a tutti

Sergio MATTARELLA ha firmato e promulgato il decreto sicurezza voluto da Matteo Salvini : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato per la promulgazione il decreto sicurezza, il testo fortemente voluto dal ministro dell'Interno Matteo Salvini e convertito negli scorsi giorni dal Parlamento con l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati. Ora verrà pubblicato in Gazzetta ufficiale.Continua a leggere

Matteo Salvini - il piano con Sergio MATTARELLA per mandare Enzo Moavero alla Ue : La prossima tornata di elezioni regionali sarà un test fondamentale. Perchè se i risultati dei sondaggi delle ultime settimane saranno confortati da quelli delle urne, con una Lega che ormai alcune ...

Salvini - incontro Cav-MATTARELLA? Non so : ANSA, - ROMA, 21 NOV - "Non so di incontri tra Silvio Berlusconi ed il presidente Sergio Mattarella. Io un governo di centrodestra lo proposi cinque mesi fa, nel frattempo sono cambiate tante cose ". ...

Matteo Salvini snobba Giuseppe Conte e Luigi Di Maio : a cena da Sergio MATTARELLA : Hanno fatto passerella per tutto il pomeriggio a Caserta e dintorni , il premier Giuseppe Conte e il vice Luigi Di Maio , che ha lanciato una serie di proclami in tema di rifiuti e poi firmato un '...

Luigi Bisignani - perché Matteo Salvini non fa ancora cadere il governo : l'incognita è Sergio MATTARELLA : E le cifre dell'economia italiana non sono proprio quelle che farebbero dormire sonni tranquilli a chi governa il Paese. Numeri alla mano, il governo deve fare i conti con la riduzione di ...

Manovra - Salvini : 'MATTARELLA non firma? Figuriamoci - andrà tutto bene' : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, firmerà la legge di bilancio redatta dal governo M5s-Lega. Ne è convinto il vicepremier Matteo Salvini, il quale afferma: "Ma Figuriamoci, ci ...

Maltempo - Conte in Sicilia. Salvini 'Colpa dell ambientalismo da salotto'. MATTARELLA 'Solidarietà' : ... ma dobbiamo innanzitutto sostenere chi ha perso tutto in poche ore dopo anni di lavoro e sacrifici', scrive su Facebook il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, dei Cinquestelle. E aggiunge: '...

Maltempo - oggi allerta arancione in 6 Regioni |MATTARELLA chiama Zaia | Salvini : subito 200 mln : Sarà una domenica di paura per nuove precipitazioni sul Paese. Si muove la Protezione Civile: le zone interessate sono Veneto, Friuli, Emilia Romagna, Sicilia, sui versanti jonico e tirrenico meridionale della Calabria e sui bacini sud-occidentali e centro-meridionali della Sardegna.

Conte Salvini Di Maio da MATTARELLA per Consiglio Supremo Difesa : ... i vicepremier e ministri di Interni Lavoro e Sviluppo Matteo Salvini e Luigi Di Maio, i ministri di Economia Esteri, Difesa Giovanni Tria, Enzo …

Salvini : 'Verdetto contro il popolo - non contro di noi'. MATTARELLA : 'Nessuno può sottrarsi a bilanci in equilibrio' : Di Maio: 'Bocciati perché non ce la siamo fatta dettare da loro'. Toni moderati ma fermi dal premier Conte: 'Valuteremo le critiche della commissione ma la manovra non è improvvisata,non ha senso ...