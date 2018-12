Marianna Manduca: uccisa dall’ex, denunciato 12 volte

ilnotiziangolo

(Di giovedì 6 dicembre 2018) La storia diè tristemente simile a molte altre. Sono sempre di più le vittime di femminicidio in tutta la nazione ed a livello internazionale. Le statistiche segnalano un crescendo di violenza in cui la donna subisce spesso le violenze di un marito padrone, di un compagno rancoroso. E non sono le uniche ad essere vittime. Anche i loro figli, frutto di un amore mai nato e malato devono pagare lo stesso scotto. Lo dimostra il film I nostri figli, in onda su Rai 1 il 6 dicembre 2018, che rivisita quanto accaduto aed i suoi tre bambini.“Con questo ti ucciderò”, Saverio annuncia il delitto dell’ex moglieGli intenti di Saverio Nolfo non sono segreti. Lo sa persinoche finirà per ucciderla. Dopo un matrimonio e tre figli, la donna decide di allontanare il marito troppo violento. Cose che succedono in tante famiglie, ma evento che ...