Marco Minniti ritira la candidatura | pronto il partito di Renzi

Pd - Marco Minniti verso il ritiro della sua candidatura a segretario del partito : L'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, sarebbe orientato a ritirare la propria candidatura alla guida del partito democratico. Lo riferiscono fonti parlamentari del partito. Minniti sarebbe ...

Primarie Pd - Marco Minniti verso l’addio : l’ex ministro non si fida di Matteo Renzi : Marco Minniti non si fida. Nonostante l’incontro con Luca Lotti e Lorenzo Guerini che gli hanno confermato la fiducia dei Renziani, l’ex ministro dell’Interno è a un passo dall’abbandonare la corsa per la segreteria del Partito Democratico. In serata fonti parlamentari del Pd hanno riferito all’agenzia Ansa che Minniti sarebbe orientato a ritirare la propria candidatura “al fine di agevolare il percorso ...

Pd - Marco Minniti pronto a ritirare la candidatura : lo sfregio inaccettabile di Matteo Renzi : Acque - come sempre - molto agitate intorno alla candidatura di Marco Minniti alla segreteria dem: stando a quanto viene riferito da alcune fonti del partito, circolerebbe una certa irritazione tra ...

Il Pd che immagina Marco Minniti ricorda tanto la Lega di Matteo Salvini : L'ex ministro candidato alle primarie dem si concentra sulla sicurezza, ?priorità del Carroccio. E dimentica lo squilibrio economico su cui ha perso Matteo Renzi Oh no, Marco Minniti si è inceppato sulla sicurezza. L'ex ministro visto da Makkox" Le primarie del Pd non interessano quasi a nessuno"

Milena Gabanelli contro Marco Minniti : 'Post-comunista'. E il candidato Pd va al tappeto : In attesa della sua candidatura alla segreteria del Pd Marco Minniti ha deciso di trascorrere il suo sabato a Milano. Solo che invece di concedersi quello shopping prenatalizio di cui pure a guardare ...

PD - Marco Minniti CANDIDATO A SEGRETERIA/ "Io espressione di Renzi? Ho dimostrato autonomia.." - IlSussidiario.net : MARCO MINNITI si candida a SEGRETERIA Pd verso il Congresso: 'non sono il CANDIDATO di Matteo Renzi, dimostrato autonomia'. Sfida Primarie a Zingaretti

Marco Minniti : "Io candidato di Renzi? Ho dimostrato autonomia" : "Io sono Marco Minniti penso di aver dimostrato in questi anni di aver una capacità di autonomia politica e una cosa che non si può dire è che io non abbia dimostrato carattere". Lo afferma Marco Minniti a In Mezz'ora in più rispondendo alla domanda se lui sia il candidato di Renzi.L'ex ministro dell'Interno spiega: "Renzi si è dimesso prendendosi sulle spalle anche colpe non sue, prendendosi ...

Marco Minniti spiega perché si candida alla segreteria PD : Roma, 18 nov., askanews, - 'Ho deciso di mettermi in campo perché considero la mia una candidatura di servizio. Di una persona che ha ricevuto tanto dal suo partito, dalla sinistra e che sente ora di ...

Pd - l'X Factor di Marco Minniti - che ora si candida alla segreteria : Habemus candidatum . Dopo settimane trascorse a riflettere, Domenico Luca Marco Minniti ha finalmente annunciato il suo ingresso in campo. Ma chi è veramente l'ex inquilino del Viminale in corsa per ...

Pd - l’X Factor di Marco Minniti - che ora si candida alla segreteria : Marco MinnitiMarco MinnitiMarco MinnitiHabemus candidatum. Dopo settimane trascorse a riflettere, Domenico Luca Marco Minniti ha finalmente annunciato il suo ingresso in campo. Ma chi è veramente l’ex inquilino del Viminale in corsa per il Nazareno? La risposta non è semplice perché lo sfidante numero uno di Nicola Zingaretti è tante cose insieme allo stesso tempo. A metà strada tra un politico e un tecnico, laureato in Filosofia con un ...

Congresso Pd - Carlo Calenda appoggia Marco Minniti : La candidatura di Minniti alla segreteria del Pd trova un sostegno "pesante", quello di Carlo Calenda. L'ex ministro commenta su Twitter: "Molto contento. Marco è una persona di livello. Lo sosterrò. È stato un collega prezioso al governo che si è sobbarcato un carico difficile. L'importante è che tra lui, Zingaretti e Richetti prevalga un approccio di reciproco rispetto. Sono tutte e tre persone di grande ...

Maurizio Martina e Marco Minniti verso la candidatura alla segreteria del Pd : I dirigenti chiedono unità senza crederci troppo, mentre i militanti che arrivano dai territori chiedono loro un passo indietro additandoli come la causa di correnti e divisioni. L'assemblea del Pd, che ha inaugurato la fase congressuale, scorre così in una grande sala con tanto frastuono e nel silenzio di chi avrebbe dovuto parlare. Non c'è Matteo Renzi, per esempio, e non c'è neanche Carlo Calenda, iscritto tanto ...