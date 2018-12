Mara Venier | «A Domenica In la mia rivincita | ora manca solo Papa Francesco»

Mara Venier : "Nel mio salotto? Manca Papa Francesco" : Mara Venier si è raccontata in un'intervista esclusiva di Famiglia Cristiana . E mentre Domenica In è un gran successo in termini di ascolti, nella lunga intervista si descrive servendosi del passato, ...

Domenica In - Mara Venier e la confessione più dolorosa : 'Da madre ho fatto molti errori. Ero sola e...' : 'Mi preferisco come nonna'. Mara Venier , intervistata da Famiglia Cristiana , parla di Domenica In ma svela anche il suo lato più intimo e, per certi versi, doloroso: 'Coi primi soldi guadagnati da ...

Domenica In - Mara Venier e il sogno proibito : 'Mi manca solo lui'. Appello clamoroso : chi vuole ospite : 'Alla mia Domenica In manca solo Papa Francesco '. Intervistata da Famiglia Cristiana , Mara Venier punta in alto e gongola per il successo della sua conduzione. Il salotto di Raiuno funziona bene in ...

Mara Venier : "Mi preferisco come nonna. Da madre ho fatto molti errori" : Un racconto inedito e speciale, fatto di ricordi ma anche di sogni e progetti; ‘Famiglia Cristiana’ dedica la copertina del nuovo numero, da oggi in edicola, alla regina della domenica italiana.prosegui la letturaMara Venier: "Mi preferisco come nonna. Da madre ho fatto molti errori" pubblicato su Gossipblog.it 06 dicembre 2018 10:10.

Mara Venier invita Papa Francesco a Domenica In? La rivelazione : Domenica In: Mara Venier vorrebbe Papa Francesco ospite Mara Venier si è raccontata in un’intervista esclusiva sul nuovo numero di Famiglia Cristiana, in edicola da giovedì 6 dicembre. La Signora della Domenica del primo canale della Tv di Stato, ha raccontato del grande successo di ascolti che sta ottenendo Domenica In fino ad un sogno: Mara Venier vorrebbe Papa Francesco ospite nel suo contenitore del dì festivo. Un desiderio quello ...

Striscia la Notizia - inquietante video di Domenica In : Mara Venier-Amanda Leard - horror in diretta : A Striscia la Notizia , nel mirino ci finiscono Domenica In e Mara Venier . Nel dettaglio, nella puntata di martedì 4 dicembre nel mirino ci finisce il duetto improvvisato la scorsa Domenica su Rai 1 ...

Domenica in - Florenza D'Antonio sulla valletta fatta fuori da Mara Venier : che cosa è successo davvero : Si fa sempre più infuocata la querelle sulla valletta di Domenica in , dopo il licenziamento in corso di stagione per l'ex Ciociara di Avanti un altro, Alessia Macari . Al suo posto è tornata Fiorenza ...

Barbara D'Urso mentirebbe sui dati auditel : sul web c'è chi difende Mara Venier : Barbara D'Urso, conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio 5, continua la sua guerra contro Mara Venier e il competitor RAI. La presentatrice, sempre estremamente presente sui social, in particolar modo su Instagram, ha pubblicato l'ennesima frecciatina contro la sua rivale. La donna ha postato un video su Instagram nel quale balla allegramente e dove è possibile leggere una didascalia dedicata al successo di Domenica Live in termini di ascolti: ...

Mara Venier su Instagram svela cosa fa dopo Domenica In. E straccia la D’Urso : Mara Venier incassa un altro successo con Domenica In. Le sue interviste ad Amanda Lear e a Claudia Cardinale fanno inchiodare il pubblico al teleschermo. Ma la presentatrice veneziana conquista i suoi fan soprattutto svelando scene della sua vita privata dove la Venier è semplicemente Mara che adora cucinare per il marito Nicola Carraro e fare i mestieri di casa. Ma non solo… Sul suo profilo Instagram la conduttrice svela cosa fa dopo ...

Ascolti tv domenica 2 dicembre - Barbara d’Urso e Mara Venier in sovrapposizione : Nuovo testa a testa tra domenica Live e domenica In ieri in tv Nuova settimana e nuovo appuntamento con la consueta sfida tra le due signore della domenica pomeriggio in tv: Barbara d’Urso e Mara Venier. Anche questa settimana la contesa si conclude con un testa a testa e una quasi parità. Secondo i dati […] L'articolo Ascolti tv domenica 2 dicembre, Barbara d’Urso e Mara Venier in sovrapposizione proviene da Gossip e Tv.

Mara Venier premiata dagli ascolti : Domenica In trionfa : ascolti Tv: grande successo per Domenica In e Mara Venier Domenica In ha vinto la battaglia degli ascolti contro Domenica Live per la quarta settimana consecutiva. Il contenitore del dì festivo del primo canale della Tv di Stato condotto da Mara Venier è un vero successo. La puntata del 2 dicembre è stata vista da 2.824.000 telespettatori, pari al 17,2% di share, nella prima parte, e 2.440.000 spettatori e il 16,3% di share nella seconda. ...

Claudia Cardinale - la brusca risposta a Mara Venier : “No - di questo non voglio parlare” : “No, di questo non voglio parlare”, risponde bruscamente Claudia Cardinale quando, nel salotto di Domenica In, Mara Venier le dice: “Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito una violenza“. “Io sono ambasciatrice Unesco da 30 anni – si è limitata a spiegare l’attrice – e mi occupo delle donne, dei gay, dei bambini e insieme ad Amnesty International mi batto contro la pena di morte”. Un netto ...

Amanda Lear/ Video - la battuta a Mara Venier : 'Per Natale ti regalo Amplifon' - Domenica in - - IlSussidiario.net : Amanda Lear si è raccontata a Domenica In: le battute esilaranti da Mara Venier, 'io trans? Inventai tutto per farmi pubblicità'.

Mara Venier chiede a Claudia Cardinale dello stupro subito da giovane - la reazione è inaspettata : 'No, di questo non voglio parlare'. È brusca la reazione di Claudia Cardinale , quando, nel salotto di Domenica In , Mara Venier le si rivolge ricordando: 'Tu eri ragazza quando a Tunisi hai subito ...