Manovra - Camera voterà la fiducia. Conte : “Quadra su deficit la troveremo con Bruxelles” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla del dialogo dell'Ue sulla Manovra: "La quadra sul deficit la dobbiamo trovare con Bruxelles. Tra noi è facile, ci troviamo sempre d'accordo. È con l'Europa che è un po' più complicato ma sono ottimista, altrimenti non mi sarei neppure seduto a tavolo".Continua a leggere

Manovra - Conte : l'intesa con la Ue è difficile ma non impossibile : Roma, 6 dic., askanews, - "Noi ci troviamo sempre d'accordo, come Governo" mentre "con l'Europa è un pò più complicato". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a chi gli chiedeva se ...

Manovra - Conte : al vertice non abbiamo discusso di deficit : Roma, 6 dic., askanews, - 'Non abbiamo discusso di deficit ma di alcuni emendamenti controversi alla legge di bilancio e abbiamo trovato una soluzione . Lo ha detto il presidente del Consiglio ...

Manovra : al via vertice Conte-vicepremier : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Al via il vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro del Tesoro Giovanni Tria e il ...

Manovra - Conte e Tria lavorano a deficit di 1 - 9-2%. Il premier : scenderà anche nel 2020-21 : ROMA - Un altro vertice a quattro fra il premier Conte, il ministro dell'Economia Tria e i due vicepremier Salvini e Di Maio probabilmente già oggi. E la presentazione della proposta italiana per l'accordo con la Ue sulla Manovra martedì prossimo, quando Conte incontrerà ...

Manovra - investimenti e 3 miliardi di risparmi da reddito e quota 100. Giuseppe Conte lavora alla proposta da portare a Juncker : La cessione di una parte di sovranità di Luigi Di Maio e Matteo Salvini a Giuseppe Conte registra il primo atto concreto: è l'accelerazione sulla riscrittura della Manovra che è il premier, appunto, a intestarsi. C'è la data - l'11 dicembre, due giorni prima del Consiglio europeo - e soprattutto in agenda c'è l'incontro che conta, quello al vertice con il presidente della Commissione europea Jean-Claude ...

Conte martedì 11 da Juncker con la proposta dell'Italia sulla Manovra : Roma, 5 dic., askanews, - martedì 11 il governo presenterà alla Commissione europea la propria proposta per trovare un accordo sulla manovra. L'appuntamento è a Strasburgo, dove il premier Giuseppe ...

Manovra - Conte : «Nessun motivo per dimissioni Tria. Da Juncker con più investimenti» : Nella proposta che il governo italiano dovrà sottoporre all’Unione europea per evitare la procedura di infrazione «cercheremo di adottare qualche accorgimento per rafforzare il piano degli investimenti». Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, mentre il testo della Manovra approda alla Camera. Il premier vedrà martedì Juncker e si dice «ottimista»...

Manovra - Conte : «Nessun motivo per dimissioni Tria. Da Juncker con più investimenti» : Questo non significa che chi prepara e lavora ai conti, il ministro dell'Economia, sia stato esautorato. Tria non è stato né deve sentirsi esautorato. Io sono il presidente del Consiglio, ho la ...

Conte martedì 11 da Juncker con la proposta dell'Italia sulla Manovra : Roma, 5 dic., askanews, - martedì 11 il governo presenterà alla Commissione europea la propria proposta per trovare un accordo sulla manovra. L'appuntamento è a Strasburgo, dove il premier Giuseppe ...

Martedì Conte da Juncker per trovare l'accordo sulla Manovra : Roma, 5 dic., askanews, - Il premier Giuseppe Conte Martedì prossimo, 11 dicembre, presenterà alla Commissione europea la propria proposta per trovare un accordo sulla manovra. L'appuntamento è a ...

Manovra - martedì Conte vedrà Juncker : 21.00 Il premier Conte vedrà martedì prossimo a Strasburgo Jean Claude Juncker per fare il punto sulla proposta italiana per la Manovra. Lo confermano fonti di Governo. Le stesse fonti spiegano che l'incontro rientra nel quadro dell'interlocuzione avviata tra Roma e l'Ue lle misure e ai parametri che dovranno essere applicati nella legge di bilancio. Non si esclude che questo tema possa essere affrontato nel vertice di governo previsto per ...

Manovra - Conte : da Juncker con proposta ottimista e più investimenti : Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista all'Adnkronos, risponde sul botta e risposta tra il vicepremier Matteo Salvini e il mondo delle imprese. Quanto alle parole che il ...

Manovra : martedì incontro Conte-Juncker a Strasburgo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, vedrà Jean Claude Juncker a Strasburgo martedì prossimo per fare il punto sulla proposta italiana per la Manovra economica. Lo confermano fonti di governo.