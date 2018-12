Manovra | una tassa sulle auto a benzina e diesel | grandi case in rivolta

Manovra 2019 - Una sovrattassa per le nuove auto con emissioni oltre i 110 g/km di CO2 : Una nuova imposta proporzionale alle emissioni di anidride carbonica. Alla tassa saranno soggetti tutti coloro che tra l'1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 acquisteranno, anche in leasing, e immatricoleranno una macchina nuova o precedentemente targata allestero con emissioni di anidride carbonica (CO2) a partire da 110 g/km. Limposta sarà progressiva allaumentare delle emissioni sulla base del seguente schema:110-120 g/km: 150 120-130 g/km: ...

Manovra economica : inserito emendamento che istituisce una tassa sulle emissioni di CO2 : Ieri il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto all'assemblea pubblica dell'Anfia, l'Associazione Nazionale della Filiera dell'Industria Automobilistica. Il Premier ha assicurato agli operatori presenti che il Governo è attento alla situazione che sta vivendo il comparto in questo momento storico. Ma, in quest'occasione, si sarebbe appreso che la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato l'introduzione nella ...

Manovra - con la tassa sulle emissioni una Panda benzina paga più di una Bmw diesel : Una Panda che paga più di una Bmw da 50mila euro, l'ibrida Toyota Rav4 non solo fuori dagli incentivi all'acquisto ma anche tassata e, in generale, un forte vantaggio per le vetture diesel. Sono ...

Di Maio : con Ue nessuna guerra e nessuna resa sulla Manovra : Roma, 5 dic., askanews, - 'Non c'è nessuna guerra con l'Europa e nessuna resa, non cambia niente. Il 2,4%, il 3%? Il reddito di cittadinanza e la quota 100 non si toccano, come sono partite e come ...

Conte sulla Manovra : "Martedì andrò da Juncker con una proposta" : "Vedrò Juncker martedì prossimo (11 dicembre, ndr) a Strasburgo. Sto lavorando alla nostra proposta, sono ottimista". Lo ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista all'AdnKronos, spiegando di aver sentito il presidente della commissione Ue al telefono nel pomeriggio di oggi, 5 dicembre e anticipando che andrà all'appuntamento con la proposta del governo sulla manovra economica.

Manovra - con bonus-malus emissioni Panda paga più di una Bmw : Roma, 5 dic., askanews, - Una Panda che paga più di una Bmw da 50mila euro, l'ibrida Toyota Rav4 non solo fuori dagli incentivi all'acquisto ma anche tassata e, in generale, un forte vantaggio per le ...

Manovra 2019 - Incentivi fino a 6 mila euro per elettriche - ibride e metano. Ma c'è anche una nuova tassa : Dopo mesi di indiscrezioni, mezze aperture, silenzi e marce indietro il governo, quasi in zona cesarini, ha tratto il dado: gli Incentivi arriveranno. A partire dall1 gennaio 2019 sono stanziati 300 milioni di euro allanno per tre anni: serviranno a dare un contributo economico, sotto forma di riduzione del prezzo dacquisto da parte della concessionaria, a chi comprerà, anche in leasing, auto nuove, cioè mai immatricolate prima, con basse ...

Governo : Speranza - una Manovra fantasma non illustrata da un ministro fantasma : "E' incredibile e inaccettabile che sullo strumento principale per riavviare l'economia, i redditi delle famiglie italiane, la tutela del territorio e il welfare ancora non si sappia nulla. Il ...

Manovra - Conte cerca una formula che convinca l'Europa : "Procedura d'infrazione non auspicabile" : L'obiettivo, assicurano premier e ministro dell'Economia, è "evitare la procedura d'infrazione", convincere i mercati e abbassare lo spread, ora stabile a quota 289,, "sperando di evitare una nuova ...

Manovra - Conte : “Deficit sotto al 2%? Non sto lavorando per questo”. Poi legge una poesia - ma non replica a Boccia : “Manovra? Confido in una soluzione condivisa con l’Ue che ci possa evitare la procedura d’infrazione. Deficit/Pil sotto al 2%? Non sto lavorando a questo obiettivo”. Così il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, per la giornata mondiale della disabilità. Dopo aver replicato a tre domande dei cronisti, Conte ha poi improvvisato una poesia sul tema della disabilità, ma non ha voluto ...

Manovra - Dombrovskis : “Il cambio di toni del governo non basta. Serve una correzione consistente” : “Nelle ultime settimane vediamo un cambio di tono, il governo italiano è pronto a discutere e impegnarsi a cambiare la sua traiettoria di bilancio”. Ma non basta: “Non si tratta solo di cambiare il tono della discussione ma di avere una correzione consistente“. Al termine di un fine settimana che doveva essere decisivo ma durante il quale la maggioranza Lega-M5s non ha trovato la quadra sull’eventuale modifica ai ...