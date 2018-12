Manovra | stangata sull' auto | una tassa sui veicoli benzina e diesel Grandi case in

Manovra : spunta l'Ecotassa Stangata sulle auto "tradizionali" : Una Stangata sull'acquisto delle auto 'tradizionali'. Dal 1 gennaio 2019 arriva infatti l'Ecotassa a pesare sulle tasche di quanti vorranno comprare automobili alimentate con carburante più inquinante.

FISCO - NUOVA TASSA UNICA SULLA CASA/ Imu e Tasi - emendamento alla Manovra : 'rischio stangata' - IlSussidiario.net : manovra, proposta della Lega: TASSA UNICA SULLA CASA. Ultime notizie Imu e Tasi, replica Confedilizia: 'Riforma nasconde aumento'

Tabacchi - giochi - assicurazioni : la stangata in Manovra : Salgono le tasse sui giochi d'azzardo, sulle sigarette e sulle assicurazioni, ma si allarga la fascia di esenzione per la Rai. Lo stabilisce la bozza della manovra economica approvata dal Consiglio ...

Manovra - TRIA RISPONDE A LETTERA UE/ Ultime notizie - pronta ‘stangata’ Commissione contro Governo Conte : MANOVRA Economica, l'Italia RISPONDE alla LETTERA Ue di critica: Conte-TRIA, "stiamo in Europa, ma inaccettabili i pregiudizi". Ultime notizie e reazioni: Kurz, "la Commissione la bocci"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 20:00:00 GMT)

Manovra - così l'Ue prepara la stangata. Ecco cosa succederà adesso : Ed è per questo che, pur ammettendo di sapere che l'impostazione della politica di bilancio è 'non in linea con le norme applicative del patto di stabilità e crescita', non intende fare passi ...

Manovra - Gian Maria Gros-Pietro : "Nessuna stangata per le banche" : ...di Intesa Sanpaolo che lo ha dichiarato al termine dell'esecutivo dell' ABI - Associazione Bancaria Italiana - a Milano al quale hanno partecipato alcuni banchieri e il Ministro dell'Economia, ...

Gros-Pietro - Manovra non è stangata : MILANO, 17 OTT - Per le banche la manovra "non e' una stangata" ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, dopo l'incontro sulla manovra fra i vertici delle banche italiane e ...

Manovra - stangata da 4 miliardi su banche. Tria incontra l'Abi : Mercoledì 17 ottobre il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , è atteso proprio al comitato esecutivo dell'associazione bancaria, a Milano, dove potrà confrontarsi con i banchieri italiani. Dal ...

Manovra - su banche e assicurazioni stangata da oltre 4 miliardi : L’aumento dell'acconto di imposta sui premi assicurativi porterà circa 1 miliardo, il rinvio al 2026 della deduzione delle svalutazioni e perdite sui crediti bancari garantirà un ulteriore miliardo di euro, mentre la dilazione in 10 anni dei crediti dovuti ai nuovi principi contabili peserà 1,1 miliardi. Infine “interventi fiscali” sulle banche non dettagliati varranno 1,2 miliardi di euro...

Manovra - stangata da 4 miliardi per banche e assicurazioni : Ma un altro pericolo, forse maggiore, è quello degli effetti sull'economia dall'aumento della tassazione sulle banche. Una parte dell'aumento sarà infatti passata ai consumatori e clienti finali via ...