Manovra, Salvini: stime vere entro oggi

: #Salvini: Ci sono 3 milioni di disoccupati e 3 milioni di inoccupati che ormai il lavoro non lo cercano più, che Pa… - matteosalvinimi : #Salvini: Ci sono 3 milioni di disoccupati e 3 milioni di inoccupati che ormai il lavoro non lo cercano più, che Pa… - matteosalvinimi : #Salvini: questa è una manovra fondata sul LAVORO. Tutte le cinque precedenti manovre non hanno portato l’Italia a… - matteosalvinimi : #Salvini: Ascolto tutti, incontro tutti, stiamo facendo qualcosa di serio, l'Italia è al 90% piccole imprese. Della… -

avremo leriguardo a lavoro, riduzione fiscale,pensioni, reddito di reinserimento al lavoro". Parola del ministro dell'Interno e vice premier,, su Radio Anch'io. "Non mi risulta nessun rinvio su quota 100per le pensioni in, sono fantasie dei giornali", afferma. "Sono contrario a ogni tassa nuova sulle auto,che sono già tra le più tassate d'Europa", prosegue.Quanto al Tav: "Tifo per il sì sempre (...). Aspettiamo l'esame finale dei tecnici, ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture".(Di giovedì 6 dicembre 2018)