Manovra | ipotesi premi a statali in Btp

Manovra : ipotesi premi a statali con Btp : ANSA, - ROMA, 6 DIC - Pagare i premi di risultato ai dipendenti pubblici in Btp italiani. E' questa, a quanto apprende l'ANSA da fonti parlamentari, l'ipotesi a cui il M5S starebbe lavorando in vista ...

Fiducia sulla Manovra. Spunta l'ipotesi premi agli statali in Btp : In giornata, poi, si accende la polemica: da una parte la sottosegretaria M5S all'Economia, Laura Castelli, che sottolinea: «La volontà del governo è quella di tenere» l'eco-tassa, «sta nel contratto ...

Spiragli Ue sulla Manovra : "Ma servono atti credibili" L'ipotesi : tagliare 5 miliardi : Roma Si tratta. Ovunque capiti, 'senza numerini sul tavolo', secondo la vulgata del governo, ma con l'ottimismo della volontà del ministro Tria che riceve riconoscimenti personali e probabilmente è ...

Manovra slitta ancora : ‘In Aula il 5 dicembre’. Ipotesi taglio di 5 miliardi - poi la smentita di Palazzo Chigi : L’arrivo in Aula del testo della Manovra finanziaria slitta ancora e al momento è previsto per mercoledì 5 dicembre. “E’ evidente che si ritarderà almeno di un altro giorno”, ha dichiarato il presidente della commissione Bilancio della Camera Claudio Borghi. In giornata si era parlato di un primo slittamento da lunedì a martedì, ma considerando che gli emendamenti del governo non arriveranno prima di sabato primo dicembre ...

Il governo blinda la Manovra : sul tavolo c'è ipotesi Fiducia : Sulla Manovra il governo è pronto a chiedere la Fiducia già al primo passaggio in Aula. In attesa della mossa di Palazzo Chigi sui conti pubblici, con ritocchi ai 'numerettì,...

Manovra - in corso Cdm per le risposte all'Ue | L'ipotesi per convincere Bruxelles : clausole di salvaguardia e dismissioni immobiliari : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a Palazzo Chigi dopo il summit sulla Libia a Palermo. Alle 20 è iniziato il consiglio dei ministri per dare il via libera alla lettera di risposta all'Unione europea sulla Manovra. Prima, però, c'è stato un breve il summit tra il premier, Di Maio e Salvini.

Quota 100/ Riforma pensioni 2019 - ipotesi di ddl collegato alla Manovra : La Riforma delle pensioni 2019 potrebbe essere contenuta in un ddl collegato alla manovra e dedicato esclusivamente a Quota 100. Lo stesso avverrebbe con il reddito di cittadinanza(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Vertice Conte-Di Maio-Salvini - verso l’accordo su Manovra. Autoriciclaggio - ipotesi stralcio : È ora cominciato il Consiglio dei ministri, durante il quale oltre al varo del decreto fiscale riscritto si farà il punto sulla linea da tenere con Bruxelles sulla manovra: la risposta alla durissima lettera dei commissari dovrà arrivare entro lunedì...

Manovra - Di Maio smentisce l’ipotesi di riduzione del deficit : «Resta al 2 - 4%». Salvini : alla Lega non interessa condono : Dopo il declassamento dell’Italia da parte di Moody's e per rispondere ai rilievi della Ue e dei mercati sembrava che sul tavolo del Consiglio dei ministri ci fossero alcune ipotesi di modifica della Manovra. Il ministro Savona: debito pubblico italiano assolutamente solvibile...