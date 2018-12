Manovra | governo pone la fiducia alla Camera Di Maio | ‘Al Senato introdurremo taglio del

ilfattoquotidiano

: Stiamo discutendo di una manovra fantasma, di una legge di bilancio che non c'è. L'incapacità di questo governo la… - meb : Stiamo discutendo di una manovra fantasma, di una legge di bilancio che non c'è. L'incapacità di questo governo la… - PaolaTavernaM5S : Con 60 milioni le #Università tornano a respirare. Nella #manovra sono previsti 40 milioni per i fondi agli atenei,… - riotta : Le banche italiane piazzano solo $77 miliardi di titoli nei primi 11 mesi 2018, record negativo dal 200, -1/4 sullo… -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Giovedì sera laè tornata in Auladopo il secondo passaggio in commissione e il, come previsto, ha posto la questione di. Su un testo che però dovrà essere cambiato in modo non indifferente la settimana prossima al: sia per incorporare le modifiche ai saldi che si stanno negoziando con la Ue nel tentativo di evitare o rinviare la procedura di infrazione, sia per inserire le modifiche su cui i vicepremier Luigi Die Matteo Salvini si sono accordati durante un nuovo vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte. Tra cui i tagli alle pensioni d’oro, il saldo e stralcio delle cartelle esattoriali per chi ha dichiarato ma non è riuscito a pagare e il progressivo azzeramento dei fondi per l’editoria.“Ildelle pensioni d’oro entrerà in legge di bilancio alla settimana prossima, passiamo dal 25% al 40% ...