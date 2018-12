Manovra | domani il voto di fiducia | ma per l' esito finale servirà anche sabato

Manovra - da domani voto fiducia a Camera : 19.52 Il voto di fiducia alla Manovra, alla Camera, partirà domani alle 17.30 con le dichiarazioni di voto. Alle 18.50 ci sarà la prima chiama. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo. Si prevede quindi una seduta ad oltranza, con notturna fino a mezzanotte per procedere alle votazioni degli articoli (l'art.1 alle 20.15 e gli altri a seguire) e i 297ordini del giorno. L'iter non si concluderà prima di sabato.

Camera - dibattito Manovra domani alle 8 : 22.27 La discussione sulle linee generali al ddl di Bilancio riprende domani in Aula alla Camera alle 8 con gli interventi dei 49 deputati iscritti a parlare. Oggi nell'Aula della Camera si sono tenuti gli interventi dei relatori di maggioranza e di minoranza. Il rappresentante del governo si è riservato di intervenire. Il dibattito dovrebbe concludersi domani entro le 13.30. Il governo dovrebbe presentare la fiducia sul maxi emendamento ...

Manovra - via libera in Commissione. Domani alla Camera : "D'accordo con il vice-ministro all'Economia Massimo Garavaglia - spiega - abbiamo verificato la possibilità di coprire con fondi nazionali le somme stanziate sul dissesto idrogeologico e coperte dal ...

Manovra : il testo in Aula domani sera : Tria sarà in commissione stasera per riferire sullo stato della trattativa con Bruxelles. Scontata la fiducia prevista per giovedì prossimo -

Manovra slitta : alla Camera domani sera : 11.42 Ulteriore slittamento nell'Aula della Camera dell'esame della Manovra: dai gruppi parlamentari si apprende che la discussione generale avrà inizio domani alle 20 e non alle 14 come inizialmente fissato. In Transatlantico si ipotizza che la fiducia possa essere posta giovedì mattina.

GIA FATTA Manovra - domani vertice a palazzo Chigi su Reddito e pensioni : domani mattina, mentre a palazzo Chigi Giuseppe Conte riunirà la maggioranza con i due leader Di Maio e Salvini, per trovare l'intesa su Reddito e pensioni, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ...

Manovra : stallo in commissione - emendamenti governo domani sera : Slitterà probabilmente a mercoledì l'arrivo della Manovra nell'aula di Montecitorio. Il governo ha comunicato che presenterà il suo pacchetto di modifiche al decreto non più domani mattina alle 9 ma ...

Manovra - da domani sedute a oltranza. Conte : "Abbiamo dei margini - confidiamo" : E' terminata la seduta della commissione Bilancio della Camera sulla Manovra con i lavori che riprenderanno domani mattina alle ore 9,30. I deputati sono tornati in Aula per concludere, con il voto ...

Manovra - domani Tria riferisce al Senato : 20.19 Il ministro dell'Economia, Tria, sarà domani mattina alle 11 in Aula al Senato per illustrare "le decisioni del governo in materia di bilancio". L'informativa era stata richiesta la scorsa settimana dalle opposizioni, in seguito alla bocciatura della Manovra da parte della Commissione europea.

Slitta a domani sera il vertice di governo sulla Manovra : Roma, 25 nov., askanews, - Slitta a domani sera il vertice sulla manovra tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Era stato lo stesso Conte ad annunciare il vertice, lasciando il Consiglio europeo sulla Brexit, precisando però il possibile rinvio a domani. E …

Manovra - domani Conte alla Camera alle 17 su bocciatura Ue : Roma, 21 nov., askanews, - Il premier, Giuseppe Conte, riferirà domani alla Camera in merito alla bocciatura della Manovra da parte dell'Ue. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo.

Manovra - domani il giorno del giudizio. Il governo ribadisce : si va avanti così : Attesa la valutazione della Commissione Ue sulla nostra legge di bilancio con rischio di apertura di una procedura d'infrazione. Salvini e Di Maio: i saldi non si cambiano -

Manovra - domani risposta a Ue. I rischi? : 17.30 Mancano poche ore alla scadenza del termine dato dall'Ue all'Italia per la risposta ai rilievi mossi sulla Manovra La lettera è attesa per domani. Poi, il 21/11 i giudizi Ue sui diversi bilanci. Ma cosa rischia l'Italia se la Manovra non sarà modificata e in caso di 'cartellino rosso'? Bruxelles dovrà stilare un nuovo rapporto sul debito, inviare una 'raccomandazione' al Consiglio Ue per chiedere l'apertura della procedura per debito ...

Domani riflettori Fmi sulla Manovra : rapporto annuale su Italia : Roma, 12 nov., askanews, - Domani alle 16 e 30 il Fondo monetario internazionale pubblicherà il rapporto dei suoi 'ispettori' sulla consueta missione di ricognizione annuale in Italia. Questa analisi, ...