Manovra | arriva correzione su ecotassa per auto inquinanti

Manovra - Coldiretti : “Arrivano i voucher salvaboschi dopo la strage” : Nella Manovra finanziaria arrivano i voucher salvaboschi per sostenere la ripresa dei territori devastati dal maltempo e dare un riconoscimento culturale, sociale ed economico a chi vive e lavora a difesa del paesaggio e dell’ambiente, nell’interesse dell’intera collettività. Ad annunciarlo è la Coldiretti dopo che alla Camera in sede di approvazione della legge di bilancio è stato positivamente inserito un emendamento che prevede una serie di ...

Manovra - arriva in Aula la proposta di un’ecotassa sulle auto : La Commissione Bilancio della Camera, nella discussione del Ddl 2019, la Manovra economica al varo, ha approvato un emendamento che prevede l’introduzione di un sistema di “bonus-malus” sulle immatricolazioni di auto nuove in funzione delle emissioni di CO2 valido fino al 2021. Se avrà il via libera dall’Aula, prevede che già a partire dal 1° gennaio sulle auto di nuova immatricolazione si imponga un’imposta crescente che varia ...

Manovra : in attesa reddito-pensioni arriva onda lunga micromisure : Roma, 5 dic., askanews, - In attesa che il governo sveli le carte sulle modifiche pesanti, come il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni con quota 100, ma anche sul taglio delle pensioni ...

Sì al maxiemendamento : la Manovra arriva nell'aula della Camera : Dopo la mezzanotte di martedì la commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera alla manovra, concludendone l'esame e approvando velocemente diverse modifiche dopo che le opposizioni hanno ...

Manovra - le buone notizie arrivano solo dal G20 : giù lo spread - festeggia la Borsa : Manovra in standby in Parlamento: il governo sposta l'attenzione al dialogo con l'Europa per chiudere un'intesa ed evitare...

Manovra - Pd : 'Arriva aumento delle accise sulla benzina in Liguria' : "L'emergenza Genova sarà a carico dei cittadini liguri". A denunciarlo su Twitter, a proposito di un emendamento alla Manovra, è Ettore Rosato del Pd. "Il governo - scrive - dopo aver fatto un decreto ...

Manovra - arriva la norma contro i «furbetti» della flat tax : La flat tax al 15% alle partite Iva non viene riconosciuta alle «persone fisiche nei casi in cui l'attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro» con i quali il soggetto ...

Manovra : stop a furbetti flat tax - arriva norma anti-abusi : Roma, 2 dic., askanews, - stop ai furbetti della 'flat tax'. Con un emendamento dei relatori alla Manovra vengono introdotti paletti per evitare abusi come licenziamenti o uscite strumentali dal mondo ...

Arrivata la prima tranche di 58 emendamenti alla Manovra : Roma, 2 dic., askanews, - Dopo vari rinvii il governo ha depositato in commissione Bilancio della Camera un pacchetto di 58 emendamenti alla manovra. Si tratta di una prima tranche, riferiscono fonti ...

Manovra - Pil e posti di lavoro : arriva l'apocalisse economico finanziaria : In parallelo a questo declino l' economia si è fermata, così come ha frenato l' intera area euro mentre la Bce nel 2018 era costretta a rallentare gli interventi. Ma nessun Paese europeo è piombato ...

Manovra - per Giovanni Tria arriva una nuova umiliazione da Bruxelles : ... ovvero le assise dei ministri dell'Economia dei 19 Paesi aderenti all'euro. Ogni volta sono bastonate ... La prossima gli toccherà, verosimilmente, lunedì quando, come riporta I l Messaggero , è '...

Manovra - Monti : “Bruxelles non è stata troppo severa. M5s-Lega vivevano in una bolla - ora è arrivato lo ‘Tsipras moment'” : Movimento 5 stelle e Lega vivevano “in una bolla speculativa“. Ma adesso, dopo lo scontro con la Commissione europea – che “non è stata troppo severa” – “stiamo arrivando allo ‘Tsipras moment‘”, come in Europa chiamano la fase in cui un populista accetta di cambiare strada per salvare il proprio Paese. Questo è il Mario Monti pensiero sullo scontro tra Roma e Bruxelles sulla Manovra, ...

[Il colloquio] "Il governo gialloverde non può arrivare oltre le Europee. E la Manovra va cambiata subito" : ... già confermata, a Marrakesh il prossimo 10 dicembre per la firma del Global migration compact, il documento delle Nazioni Unite che impegna i paesi del mondo ad una gestione ordinata e consapevole ...

La Manovra arriva alla Camera : Confermato. L' approdo alla Camera della legge di Bilancio sarà lunedì prossimo, 3 dicembre , con l'inizio della discussione generale. Dal giorno dopo le votazioni, anche se il governo potrebbe porre ...