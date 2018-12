Manovra 2019 | tutto da rifare | si torna alla commissione di bilancio per Quota 100

Pensioni e Manovra 2019 : confermati Ape Social - Q41 e opzione donna : La nuova riforma delle Pensioni ha visto i riflettori della cronaca concentrarsi in particolar modo sulle nuove uscite anticipate tramite la quota 100, ma vi sono altri meccanismi di tutela che interessano platee maggiormente ristrette e sulle quali sono ancora in molti a contare. È il caso di misure come l'APE Sociale e la quota 41 attualmente in corso, oppure la proroga dei pensionamenti anticipati tramite l'opzione donna. Nelle ultime ore ...

Manovra - Salvini : No rinvii per quota 100 - deve partire a inizio 2019 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra 2019 - Una sovrattassa per le nuove auto con emissioni oltre i 110 g/km di CO2 : Una nuova imposta proporzionale alle emissioni di anidride carbonica. Alla tassa saranno soggetti tutti coloro che tra l'1 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 acquisteranno, anche in leasing, e immatricoleranno una macchina nuova o precedentemente targata allestero con emissioni di anidride carbonica (CO2) a partire da 110 g/km. Limposta sarà progressiva allaumentare delle emissioni sulla base del seguente schema:110-120 g/km: 150 120-130 g/km: ...

Crescita - Fitch taglia le stime per l’Italia : “Quest’anno +1% e nel 2019 +1 - 1%. Incertezza su impatto della Manovra” : Anche Fitch ha tagliato le stime di Crescita dell’Italia per l’anno in corso e per il 2019. Ma l’agenzia di rating resta molto più ottimista rispetto a Goldman Sachs, per l’anno prossimo si attende un risicato +0,4%. Fitch ha limato dall’1,2% all’1% la previsione per il 2018 e dall’1,2% all’1,1% nel 2019, alla luce della “Incertezza politica domestica” e dei “timori per il commercio globale”. Nel Global ...

Manovra 2019 - Incentivi fino a 6 mila euro per elettriche - ibride e metano. Ma c'è anche una nuova tassa : Dopo mesi di indiscrezioni, mezze aperture, silenzi e marce indietro il governo, quasi in zona cesarini, ha tratto il dado: gli Incentivi arriveranno. A partire dall1 gennaio 2019 sono stanziati 300 milioni di euro allanno per tre anni: serviranno a dare un contributo economico, sotto forma di riduzione del prezzo dacquisto da parte della concessionaria, a chi comprerà, anche in leasing, auto nuove, cioè mai immatricolate prima, con basse ...

Manovra - nel 2019 nuovo congedo maternità : si può lavorare fino al parto - Sky TG24 - : Chi vorrà, dopo il via libera del medico, potrà restare al lavoro fino al nono mese, usufruendo dell'intero periodo di astensione di 5 mesi dopo il parto. Il nuovo sistema è in alternativa a quello ...

Manovra - congedo obbligatorio per i papà nel 2019 sale a 5 giorni : Il congedo obbligatorio per i papà nel 2019 sale a cinque giorni . Lo prevede un emendamento alla Manovra approvato in commissione Bilancio alla Camera. Viene prorogata anche la possibilità di ...

Manovra - drastico taglio Goldman su Pil Italia : 2019 solo +0 - 6% : Roma, 3 dic., askanews, - Visioni cupe sull'Italia dalla banca d'affari Goldman Sachs, che ha drasticamente tagliato le stime di crescita del Pil tricolore sul 2019 - appena più 0,6 per cento - a ...

Gentiloni : 'Questo governo cadrà nel 2019 - difficile che possa fare un'altra Manovra' : L'esecutivo ha dato prove talmente negative che credo sia difficile che possa realizzare una nuova legge di bilancio il prossimo anno -

Manovra 2019 : per le imprese un costo da 6 - 2 miliardi : Afferma il coordinatore dell'Ufficio studi, Paolo Zabeo: Il malumore che serpeggia tra il mondo delle imprese trova una parte di giustificazione nei risultati che emergono da questa ricerca. In ...

Manovra - 1 milione per ricerca di Alzheimer e Parkinson/ Nel biennio 2019/20 investimento sulla scienza - IlSussidiario.net : Il Governo ha presentato al ddl di bilancio una richiesta da un milione l'anno per il triennio 2019/21 per la ricerca per l'Alzheimer e il Parkinson.

Manovra 2019 - ecco gli emendamenti del governo. Puniti i furbetti della Flat tax : L'esecutivo ha presentato un primo pacchetto di interventi. L'esame alla Camera slitta a mercoledì. Più fondi per il taglio delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie, 4000 assunzioni nei centri ...