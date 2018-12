' Maluma è gay e farà cominug out come Ricky Martin' | la predizione della maga in tv

Blastingnews

: RT @StraNotizie: Maluma farà coming out dichiarandosi gay come Ricky Martin - la predizione di Mhoni Vidente - GraciasMhoni1 : RT @StraNotizie: Maluma farà coming out dichiarandosi gay come Ricky Martin - la predizione di Mhoni Vidente - GraciasMhoni : RT @StraNotizie: Maluma farà coming out dichiarandosi gay come Ricky Martin - la predizione di Mhoni Vidente - cancer_0107_mon : RT @StraNotizie: Maluma farà coming out dichiarandosi gay come Ricky Martin - la predizione di Mhoni Vidente -

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Sul web e sui media sudamericani continuano a circolare rumors riguardanti la presunta omosessualità del cantante, il quale si può dire che su questa notizia ci ha costruito parte del successosua carriera musicale. Ad oggi, però,non si mai espresso nel dettaglio su questo argomento, preferendo quasi mantenere quel velo di mistero. In queste ultime ore, invece, ci ha pensato laMhoni Vidente a fare la sua profezia e in un programma televisivo ha dichiarato che al più prestorivelerà la sua omosessualità pubblicamente.Lae la profezia su: 'Presto ammetterà di essere gay' L'astrologa eMhoni Vidente è famosa per aver predetto la morte del giovane cantante Jorge Valenzuela Ramos e in un programma televisivo ha dichiarato chele ricorda moltoe secondo lei, al più prestoil suo coming out pubblico, ma prima però ...