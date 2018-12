Mafia a Palermo - imprenditore filma estorsore e lo fa arrestare. VIDEO : Mafia a Palermo , imprenditore filma estorsore e lo fa arrestare. VIDEO Il titolare di un'impresa si è rifiutato di cedere al ricatto di Cosa Nostra e ha fatto arrestare l' estorsore del pizzo: lo ha filma to con telecamera nascosta e lo ha denunciato. Luigi Marino è finito in manette nel blitz che ha azzerato i clan del capoluogo ...

Mafia : sconto su affitto e recupero crediti - a Palermo tutti in fila da erede Riina : Palermo, 5 dic. (AdnKronos) - A lui si rivolgevano tutti. Per ottenere uno sconto sul canone di locazione, per recuperare la merce rubata e persino per fare da 'mediatore' per ottenere il pagamento di un credito. Settimo Mineo, capo del mandamento di Pagliarelli ritenuto dagli investigatori l'erede