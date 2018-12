Mafaldine con sugo ai funghi porcini secchi

cosacucino.myblog

(Di giovedì 6 dicembre 2018)conaiIngredienti320 g di(reginette)420 g di pomodori pelati40 g di1 spicchio d’aglio1 cucchiaio di prezzemolo tritato surgelatoolio extravergine di oliva1 pizzico di zuccheropeperoncino piccante in polveresalePreparazione1) Preparate l’aglio. Schicciate lo spicchio d’aglio, spellatelo, eliminate l’anima centrale e tritatelo finemente.2 Fate il. Scaldate 4 cucchiai di olio, unite l’aglio, un pizzico di peperoncino e, dopo qualche istante, aggiungete i pomodori pelati spezzettati. Regolate di sale, unite un pizzico di zucchero e cuocete la salsa per 5 minuti.3) Tagliate i. Mentre cuoce il, mettete a bagno iin acqua calda per 10 minuti. Sgocciolateli, filtrate l’acqua di ammollo, strizzateli e ...