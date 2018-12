Macron giù nell' abisso | i gilet gialli affondano la popolarità del presidente E la

Clima - Trump su Twitter : gilet gialli e Macron “giunti alla mia stessa conclusione” : Secondo il presidente USa Donald Trump, Emmanuel Macron e i gilet gialli hanno dimostrato di comprendere la scelta degli Stati Uniti di ritirarsi dall’accordo di Parigi sul Clima: lo scrive su Twitter il tycoon, in riferimento alla crisi in corso in Francia tra manifestanti e governo. “Sono lieto che il mio amico Emmanuel Macron e i manifestanti a Parigi concordino con le conclusioni cui io sono giunto due anni fa. L’accordo di ...

Le giubbe gialle contro Macron : [È stato un altro sabato di violenze in Francia. Con i gilet gialli che, per la terza settimana di fila, sono scesi in piazza per protestare contro il governo. Il bilancio degli scontri tra manifestanti e polizia è di 133 feriti (23 tra le forze dell'ordine) e 378 fermi. E c'è anche la terza vittima

I PROBLEMI DEL GOVERNO/ "L'Onu e Di Maio si aggiungono a Macron" - IlSussidiario.net : L'ultimo problema per il GOVERNO si chiama United Nations global compact. Intanto va avanti la trattativa sulla manovra, ma la commissione Ue non cederà.

SPILLO/ Giubbetti gialli italiani e francesi : Macron e Merkel contrattaccano in Europa - IlSussidiario.net : Da Francia e Germania arriva la proposta di un importante cambiamento nella governance europea. Un problema in più per il Governo italiano

Chi sono i “Giubbotti gialli” che animano la piazza contro Macron : Parigi. Promettono di “bloccare la Francia” con lo sciopero di oggi, come avevano fatto i “berretti rossi” bretoni nel 2013 in protesta contro l’ecotassa per i Tir. L’ultima jacquerie francese è quella dei “gilet gialli”, movimento sociale nato spontaneamente sul web per denunciare l’aumento delle t

Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale - Macron : “Insieme scongiuriamo riscaldamento climatico - malattie e ignoranza” : “Tutti noi, leader politici, dobbiamo, in questo 11 novembre 2018, riaffermare davanti ai nostri popoli la nostra reale e immensa responsabilità: quella di trasmettere ai nostri figli il mondo che le generazioni precedenti hanno sognato“: lo ha dichiarato oggi il presidente Emmanuel Macron, in occasione delle commemorazioni per il Centenario dell’armistizio della Prima Guerra mondiale. Il leader dell’Eliseo, rivolgendosi ...

Giuseppe Conte - la foto a Bruxelles che fa imbestialire i grillini : beve una birra con Macron e Merkel : C'è stato il tempo anche per una birra in compagnia tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e gli altri capi di governo arrivati a Bruxelles per il Consiglio europeo. A testimoniarlo c'è anche ...