Lutto in politica sarda - muore ex Prc : ANSA, - CAGLIARI, 6 DIC - Lutto nel mondo della politica sarda e nazionale. Ieri nell'incidente stradale avvenuto sulla statale 130 a Villaspeciosa ha perso la vita Alessandro Serra, 31 anni. Manager di un'azienda del settore della ...

Politica molisana in Lutto : si è spento l'ex assessore regionale Angelo Pio Romano : Grande appassionato del mare, oltre che di Politica , Angelo Pio Romano si è spento circondato dall'affetto della sua famiglia. Messaggi di cordoglio stanno arrivando, in queste ore, da tutto il mondo ...

Politica molisana in Lutto : a 75 è morto l'ex consigliere regionale Angelo Pio Romano : Con lui ho condiviso la passione Politica e l'amore per il nostro territorio: Pio è stato per molti un punto di riferimento imprescindibile, poiché ha sempre goduto dell'affetto e della stima di ...