Lutto a Napoli | è morto Di Pietro | il magistrato che arrestò Tortora

Napoli - giovane papà stroncato da un brutto tumore : Lutto ad Afragola : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nei giorni scorsi, e che riguarda ancora una volta la morte di una giovane persona. In questo caso, il dramma si è consumato nella provincia di Napoli , precisamente nel piccolo comune di Afragola , dove Eduardo, un giovane papà , ha perso la vita a causa di un brutto male che purtroppo si è rivelato incurabile. Secondo quanto riferiscono i media locali, in particolare il quotidiano ...

Lutto nel mondo del cinema : è morto a Napoli Ennio Fantastichini - stroncato dalla leucemia : È morto a Napoli all'età di 63 anni Ennio Fantastichini , il popolare attore italiano vincitore del David di Donatello come miglior attore non protagonista nel...

Napoli - Lutto ad Acerra : l'undicenne Alessia muore per un tumore : Un'altra bruttissima notizia, della quale non si vorrebbe mai venire a conoscenza riguardante la morte di una giovane ragazzina, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Acerra. La vittima è una ragazza appena undicenne, Alessia, deceduta improvvisamente dopo aver lottato per diversi mesi contro un male incurabile, dovendosi arrendere alla sua forza. Il tumore che l'ha colpita, infatti, non le ha lasciato scampo e ...