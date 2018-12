L' Ue minacciata dal gelo tra Russia e Usa

Vulcani - sondaggio : quasi una persona su 2 non si sente “assolutamente minacciata dal Vesuvio” : Un sondaggio condotto presso il Liceo Villari di Napoli ha rivelato che il 3% del campione pensa che il Vesuvio sia un vulcano spento. “Abbiamo compiuto un’indagine campionaria molto attenta che ha coinvolto i nostri studenti i familiari stretti ma anche non stretti. Il rischio Vulcanico sembra essere sentito, come condizione, solo dalle popolazioni dell’area circumvesuviana e molto meno da quella napoletana e anche quella dell’area di Napoli ...

Giulia De Lellis - accuse dall'ex gieffina Daniela Martani : 'Mi ha minacciata - è cattiva' : Non c'è pace per la bella Giulia De Lellis, la quale continua ad essere al centro dei riflettori mediatici non soltanto per la sua neonata storia d'amore con il cantante Irama, ma anche per delle accuse che in queste ore le sono state mosse da parte dell'ex gieffina Daniela Martani, la quale sui social ha puntato il dito contro l'ex protagonista di Uomini e donne, accusandola di aver indossato delle pellicce. Successivamente ha dichiarato di ...

WWE – Nia Jax insultata dalle colleghe e minacciata da un dirigente : costa carissimo il pugno a Becky Lynch : Ci sarebbero stati momenti di tensione dopo il pugno di Nia Jax a Becky Lynch: la superstar di RAW sarebbe stata aggredita verbalmente dalle colleghe e minacciata di essere declassata ad NXT da un dirigente Quanto successo nell’ultima puntata di Raw sarà destinato ad avere lunghi strascichi nel corso del tempo. Il pugno che Nia Jax ha rifilato a Becky Lynch, procurandole la rottura del setto nasale ed una commozione cerebrale e di ...

Anticipazioni Il Segreto : Irene minacciata dal colonnello De Ayala - Fè esce dal coma : Lo sceneggiato iberico “Il Segreto” [VIDEO] nato dalla penna dell'autrice Aurora Guerra riesce sempre a stupire i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda sugli schermi televisivi italiani il mese prossimo, la new entry che a breve fara' breccia nel cuore di Severo Santacruz verra' minacciata. Si tratta della giornalista Irene Campuzano, che proprio quando sara' intenzionata a smascherare il generale Perez De Ayala avra' a che fare con ...

Sgrida la bidella : 'L'aula è sporca' - maestra minacciata in classe dal marito armato : 'Me lo sono trovato davanti in divisa e inferocito, ho temuto il peggio'. maestra minacciata a scuola da un vigilantes forse armato, marito di una bidella del plesso, poi dileguatosi. L'insegnante si ...