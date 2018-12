Lory Del Santo | Grande Fratello Vip è stato vera terapia per me

Grande Fratello Vip - lo sfogo disperato di Lory Del Santo dopo l'eliminazione : 'Roba da non credere' : l'eliminazione di Lory Del Santo dal Grande Fratello Vip ha sconvolto i fan della regista e showgirl. Nessuno aveva previsto un risultato del genere, visto che contro la De Santo era stata ...

Lory Del Santo critica l’eliminazione dal Grande Fratello Vip : GF Vip: Lory Del Santo incredula per essere stata eliminata Lunedì scorso Lory Del Santo è stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Un’eliminazione, che ha lasciato tutti di stucco perchè decisamente inaspettata visto che la maggior parte dei telespettatori del reality show vip condotto da Ilary Blasi hanno sempre pensato potesse essere la candidata numero uno alla vittoria. E proprio in queste ultime ore una fan ha voluto scriverle su ...

Lory Del Santo - stoccata sull’eliminazione GF : “Roba da non credere” : Lory Del Santo, stoccata sull’eliminazione dal GF Vip. L’attrice si confida senza peli sulla lingua: “Roba da non credere”. Sul suo percorso invece confessa: “Viaggio in una dimensione particolare” Lory Del Santo ha dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip a un passo dalla finale. Il televoto che l’ha vista battagliare contro Benedetta Mazza ha sancito […] L'articolo Lory Del Santo, ...

GF Vip - Lory Del Santo scrive ai fan : 'Ringrazio tutti per l'affetto e il sostegno' : Lunedì sera, è andata in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip 3, che ha decretato le eliminazione dal gioco delle celebrità delle ormai ex-gieffine Giulia Salemi e Lory Del Sento, Quest'ultima, dopo aver scelto di partecipare al 'Grande Fratello' per condividere con il pubblico il suo dolore, provato per il suicidio del figlio, Loren, è tornata a parlare ai suoi fan via social-media. Lory Del Santo torna a parlare ai suoi fan La nuova ...

Grande Fratello Vip : Lory Del Santo rompe il silenzio : Lory Del Santo dopo il GF Vip: le sue prime dichiarazioni sui social Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la semifinale della terza edizione del Grande Fratello Vip. E in questa circostanza ha fatto molto discutere l’eliminazione di Lory Del Santo. Difatti quest’ultima ha perso clamorosamente il televoto con Benedetta Mazza, creando non poche polemiche sul web. A distanza di alcune ore da questo evento, ecco che Lory Del Santo è ...

Lory Del Santo : le prime parole dopo il GF Vip e la risposta dei fan : Lory Del Santo, arrivano le prime parole dopo il GF Vip: “Ciao, sono tornata…”. La risposta dei fan The end. Si è concluso ieri il percorso di Lory Del Santo all’interno della Casa più spiata d’Italia. L’attrice ha abbandonato il Grande Fratello Vip assieme a Giulia Salemi durante la diretta dell’ultima puntata dello show. La […] L'articolo Lory Del Santo: le prime parole dopo il GF Vip e la ...

Il GFVip fa fuori Lory Del Santo e la Salemi. In finale sbarcano Mainardi e Walter Nudo : Il Grande Fratello Vip fa e disfa, pone e dispone. In semifinale escono Lory Del Santo e Giulia Salemi, finita in nomination diretta per violazione del , elastico, regolamento, mentre Andrea Mainardi ...

«Grande Fratello Vip 3» : l’eliminazione (assurda) di Lory Del Santo : Grande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...

Ad un passo dalla finale del Grande Fratello Vip 2018 l’eliminazione di Lory Del Santo e Giulia Salemi “punita” al televoto : La finale del Grande Fratello Vip 2018 si avvicina a grandi passi e con essa anche la proclamazione del vincitore, il terzo di questa speciale parte del programma dedicata ai volti noti (?!) dello spettacolo e non solo. La semifinale andata in onda oggi non ha regalato al pubblico i nomi dei due finalisti che si sono aggiunti a Silvia Provvedi e Francesco Monte, ma anche l'eliminazione di Lory Del Santo e Giulia Salemi. La prima a dover ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta semifinale : Giulia Salemi eliminata. Lory Del Santo commovente : La scorsa puntata , durante la sorpresa con la madre Farida, le due hanno interagito parlando in siriano e scambiandosi informazioni riguardo 'il mondo esterno', cosa vietata dal regolamento. ...

Grande Fratello Vip 2018 - semifinale in diretta : fuori Lory Del Santo e Giulia Salemi : Ilary Blasi - semifinale GF Vip 2018 E’ tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip 2018 e qui su DavideMaggio.it penultimo appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa. Grande Fratello Vip 2018: la diretta minuto per minuto della semifinale 21.45: “Benvenuti ad un’altra fulminante puntata del Grande Fratello ...

Grande Fratello Vip 3 – Semifinale (14° puntata) del 3 dicembre 2018 – Eliminate Lory Del Santo e Giulia Salemi. : Nuova puntata, la Semifinale, per il Grande Fratello Vip giunto ormai alla terza edizione. Un’edizione del reality poco fortunata, da tanti punti di vista. A partire dagli ascolti, sempre sottotono, mai brillanti e che non hanno avuto alcun guizzo, segno che le varie dinamiche non hanno mai conquistato il pubblico quest’anno. E poi il cast, parzialmente […] L'articolo Grande Fratello Vip 3 – Semifinale (14° puntata) del 3 ...

GF Vip 3 - eliminata Lory Del Santo : A un passo dalla finale, è stata Lory Del Santo a dover abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 3. La showgirl, entrata in gioco in ritardo rispetto al resto del gruppo, è stata voluta fuori dal 58% del pubblico votante, che le ha preferito la modella Benedetta Mazza.La donna ha accolto con rassegnazione l'eliminazione, consapevole del verdetto nefasto: dal percorso all'interno del reality ne esce più forte e serena, nonostante ...

GF Vip - Lory Del Santo eliminata - passa Benedetta Mazza : GF Vip, fatta fuori Lory Del Santo, va avanti Benedetta Mazza E’ da poco iniziata la semifinale della terza edizione del Grande Fratello Vip. E giusto poco fa la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato che Lory Del Santo è stata eliminata dal reality show vip. Difatti la popolare regista della serie web The Lady ha perso la nomination contro Benedetta Mazza. Un risultato, che non è stato affatto preso bene dagli spettatori da casa, i quali si sono ...