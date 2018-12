Lo stop alla Tav può costare caro | Ue | Con rinvii rischio perdita finanziamenti e

Fitch - allarme Italia : crescita ko/ Rating taglia stime Pil da 1 - 2% a 1% : "primo stop dopo 14 trimestri ok" - IlSussidiario.net : Fitch taglia le stime del Pil Italia: la crescita si ferma, dall'1,2% a 1% nel 2018, 1,1% nel 2019. Primo stop dopo 14 trimestri consecutivi in positivo

Salvini sfida l’Europa : “stop alla missione Sophia senza nuove regole sullo sbarco di migranti” : La missione europea nel Mediterraneo “Eunavformed Sophia” scadrà il 31 dicembre prossimo «e noi manteniamo ferma l’indisponibilità a procedure di sbarco che prevedono l’approdo solo in porti italiani. Al momento non ci sono progressi significativi nel negoziato nonostante le nostre richieste di cambiare le regole d’ingaggio. senza una convergenza s...

PIT stop : la Ferrari gialla - erede della 360 Modena FOTOGALLERY E VIDEO : ... in quanto dal 2006 al 2008 si qualifica per tre volte consecutive al 'World Championship Winner Ferrari Challenge', laureandosi Campione del Mondo nel 2006 sul tracciato di Monza. In soli tre anni ...

MotoGP : Marquez - intervento ok alla spalla sinistra. Previsto uno stop di 6 settimane : Il programma: sei settimane di stop Il campione del mondo sarà dimesso nelle prossime 48 ore, in base all'andamento della degenza. Poi seguirà un programma di riabilitazione per sei settimane a casa ...

Doping - la Iaaf non fa sconti : confermato stop alla Russia : MOSCA - La Iaaf non fa sconti: confermato lo stop alla Russia. A differenza della Wada, Agenzia mondiale antiDoping, che a settembre aveva reintegrato la Rusada, Agenzia russa antiDoping,, la ...

Gilet gialli - dal governo stop alle tasse sulla benzina ma la protesta si allarga : Il governo francese ha istituito una moratoria sugli aumenti delle accise sui carburanti, ma il rinvio di sei mesi non basta...

Juventus - Barzagli ko alla coscia destra : si prevede un lungo stop : TORINO - Allegri perde Barzagli . Il difensore della Juventus si è infortunato nell'allenamento di ieri. Gli esami cui si è sottoposto oggi hanno evidenziato una lesione al quadricipite femorale della ...

Greenpeace - blitz davanti allo stabilimento Mondelez : “stop alla deforestazione per l’olio di palma” : Un gruppo di attivisti di Greenpeace si è incatenato davanti allo stabilimento della multinazionale Mondelez, che nella sede di Capriata d’Orba (Alessandria) produce per il mercato italiano snack contenenti olio di palma. Mentre alcuni attivisti appendevano uno striscione con la scritta “Basta olio di palma che distrugge le foreste”, altri volontari vestiti da orango, animale endemico delle foreste del Sud-Est Asiatico che rischia ...

Tagli all'editoria - a sorpresa lo stop alla riforma voluta dai Cinquestelle : ROMA - Subisce a sorpresa uno stop l'abolizione del finanziamento all'editoria che i Cinquestelle volevano introdurre con una modifica nella legge di bilancio: nottetempo l'emendamento 59.08, ...

Basket - Nba : Dallas stoppa la corsa dei Clippers - LeBron trascina i Lakers : WASHINGTON - Dallas l'ammazzagrandi. Dopo aver battuto Golden State e Houston nell'ultimo mese, i Mavs, 11-10, fermano la corsa a Ovest della capolista, agganciata ora da Denver. I Los Angeles ...

stop alla raccolta di cozze a Olbia : batterio 'Escherichia coli' nel golfo - Sardiniapost.it : Stop alla raccolta e alla commercializzazione di cozze e cannolicchi prodotti nella zona tra Isola del Cavallo , Scoglio di Mezzocammino e Foci del Padrongianus , nel golfo di Olbia. Lo stabilisce l'...

Roma-Bruxelles - trattativa ferma : lo stop dopo aver capito che alla Ue lo 0 - 2 non basta. Eventuali modifiche alla manovra solo al Senato : Giuseppe Conte e Giovanni Tria sono partiti per il G20 di Buenos Aires lasciando a Roma una manovra immutata. Non c'è traccia di nuove carte. Il vertice pomeridiano a palazzo Chigi, prima della partenza, non ha prodotto ritocchi, a dispetto delle promesse di dialogo fatte con Bruxelles. Anzi, fonti ufficiali del governo dicono che di manovra non si è proprio parlato. E allora? La trattativa con l'Unione europea si è fermata ...

Maltempo Calabria : binari allagati - stop di treni sulla linea Tirrenica : stop temporaneo alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Gioia Tauro e Palmi, sulla linea Lamezia Terme–Reggio Calabria, per l’allagamento dei binari causato dalle abbondanti precipitazioni che stanno interessando la parte Tirrenica della Calabria. In corso la ricognizione della linea con l’ausilio di un carrello. Appena terminata, i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) inizieranno le operazioni di ...