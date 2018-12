Living Coral | il colore del 2019 secondo Pantone

vanityfair

(Di giovedì 6 dicembre 2018) MuglerMassimo DuttiBrandon MaxwellH&MAcne StudiosGiorgio ArmaniChristian SirianoKenzoMarc JacobsSalvatore FerragamoJeremy ScottGivenchyN.21ZaraPradaPumaTemperley LondonGeoxJ. MendelBurberryCome ogni anno, ilColor Institute ha finalmente svelato ilche nei prossimi dodici mesi sarà il protagonista assoluto di moda, hi-tech e design: dopo lo spirito innovativo e resiliente dell’Ultra Violet per il 2018, ilsarà l’anno del, una sfumatura di arancio tendente al pesca, calda e vibrante, che evoca una dimensione di comfort in un mondo iper-connesso e in costante evoluzione. «Con tutto ciò che sta accadendo oggi, stiamo cercando quelle qualità umanizzanti perché stiamo vedendo come la vita online disumanizzi troppe cose» ha dichiarato il vice presidente diLaurie Pressman.LEGGI ANCHEUltra Violet è ildel 2018Ma non ...