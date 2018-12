LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket | Eurolega 2019 in DIRETTA | Milano sotto 40-48

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : 22-20 Milano nel primo quarto - 6 punti per Mike James : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

Diretta Olimpia Milano Gran Canaria/ Risultato LIVE 0-0 - info streaming : palla a due! - Eurolega - - IlSussidiario.net : Diretta Olimpia Milano Gran Canaria, streaming video e tv: al Mediolanum Forum la squadra di Simone Pianigiani spera di riprendere la marcia in Eurolega.

LIVE Olimpia Milano-Gran Canaria basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : match delicatissimo in chiave play-off : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Herbalife Gran Canaria, valido per l’undicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019. Milano arriva a questa partita con un bilancio europeo di sei vittorie e quattro sconfitte, il Gran Canaria ha invece un ruolino di marcia di tre successi e sette partite perse. Con l’incontro di oggi comincia un breve, ma intenso tour de force ...

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano si riporta sotto - 60-58 dopo il terzo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : sorpasso Zalgiris - 40-31 a metà gara : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano avanti 18-23 dopo il primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta delicatissima in Lituania : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : vince il Barça per 90-80 - 20 punti per Heurtel : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Barcellona e Olimpia Milano, valevole per il nono turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Milano vola al Palau Blaugrana con più di una memoria positiva nella testa: si va dalla vittoria della scorsa stagione, una delle poche gioie in mezzo alle ombre europee del 2017-18, al favorevole inizio di stagione che racconta di sei vittorie e due sconfitte. L’ultimo ...

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : Barça avanti 74-54 dopo tre quarti con 15 punti di Kyle Kuric : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Barcellona e Olimpia Milano, valevole per il nono turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Milano vola al Palau Blaugrana con più di una memoria positiva nella testa: si va dalla vittoria della scorsa stagione, una delle poche gioie in mezzo alle ombre europee del 2017-18, al favorevole inizio di stagione che racconta di sei vittorie e due sconfitte. L’ultimo ...

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : trasferta di fuoco in Catalogna : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Barcellona e Olimpia Milano, valevole per il nono turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Milano vola al Palau Blaugrana con più di una memoria positiva nella testa: si va dalla vittoria della scorsa stagione, una delle poche gioie in mezzo alle ombre europee del 2017-18, al favorevole inizio di stagione che racconta di sei vittorie e due sconfitte. L’ultimo ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : James e Micov trascinano l’Olimpia ad una vittoria sofferta per 93-90 contro il Baskonia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : Olimpia in vantaggio 73-68 alla fine del terzo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : Olimpia avanti 27-26 alla fine del primo quarto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : sfida delicata per un’Olimpia incerottata : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...