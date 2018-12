LIVE Milano-Gran Canaria | Eurolega basket in DIRETTA | a che ora inizia e come vederla in

Piotta dal vivo a Milano. Sabato 8 dicembre Interno 7 LIVE al Magnolia : A poche settimane della pubblicazione del nuovo album “Interno 7”, Piotta torna in concerto con la band. Il nuovo spettacolo,

Il Pagante ti svela perché non puoi mancare al LIVE di Milano il 6 dicembre : Guarda la nostra video intervista! The post Il Pagante ti svela perché non puoi mancare al live di Milano il 6 dicembre appeared first on News Mtv Italia.

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano si riporta sotto - 60-58 dopo il terzo quarto

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : sorpasso Zalgiris - 40-31 a metà gara

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Milano avanti 18-23 dopo il primo quarto

LIVE Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : trasferta delicatissima in Lituania : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano, sfida valida per la decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Partita importante per gli uomini di Simone Pianigiani, reduci dalla sconfitta contro il Barcellona e scivolati al quinto posto in classifica. Mike James e compagni se la vedranno con la formazione lituana, decima dopo tre sconfitte consecutive, per cercare di rilanciarsi immediatamente nella ...

LIVE Zalgiris Kaunas-Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Italia-Lituania non solo nelle Qualificazioni Mondiali 2019, ma anche in Eurolega. Infatti un’ora prima a Kaunas si gioca Zalgiris-Olimpia Milano, sfida valevole per la decima giornata della prima fase della massima competizione europea per club. Milano arriva con un record di 6-3 ed è reduce dalla sconfitta di Barcellona, che comunque non ha minato lo stato d’animo di una squadra che sta disputando un’Eurolega eccezionale e ...

Fedez dopo il concerto di Milano con J-Ax : «Ho scoperto cose non piacevoli dopo il LIVE di San Siro» : La loro ultima collaborazione ha prodotto il singolo Italiana, uno dei tormentoni dell'ultima estate. Poco dopo la pubblicazione del singolo, Fedez e J-Ax hanno deciso di interrompere il loro...

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : vince il Barça per 90-80 - 20 punti per Heurtel

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : Barça avanti 74-54 dopo tre quarti con 15 punti di Kyle Kuric

LIVE Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : trasferta di fuoco in Catalogna : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro tra Barcellona e Olimpia Milano, valevole per il nono turno della stagione regolare di Eurolega 2018-2019. Milano vola al Palau Blaugrana con più di una memoria positiva nella testa: si va dalla vittoria della scorsa stagione, una delle poche gioie in mezzo alle ombre europee del 2017-18, al favorevole inizio di stagione che racconta di sei vittorie e due sconfitte. L’ultimo ...

LIVE Eurolega basket - Barcellona-Milano in DIRETTA : a che ora inizia e come vederla in tv e streaming : Oggi venerdì 23 novembre (ore 21.00) si gioca Barcellona-Olimpia Milano, match valido per la nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Al Palau Blaugrana andrà in scena una partita pirotecnica e particolarmente accesa, i Campioni d’Italia sfideranno una delle grandi corazzate della massima competizione continentale e sperano di centrare il colpaccio: i ragazzi di Pianigiani si stanno ben comportando in Eurolega e inseguono la ...

LIVE Milano-Baskonia - Eurolega basket 2019 in DIRETTA : James e Micov trascinano l’Olimpia ad una vittoria sofferta per 93-90 contro il Baskonia! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Baskonia Vitoria, incontro valevole per l’ottava giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019. La squadra allenata da Simone Pianigiani è reduce da tre vittorie negli ultime quattro partite di Coppa e da una striscia aperta di sette successi consecutivi in Campionato, con una situazione di classifica molto incoraggiante in entrambe le competizioni. L’Olimpia si ...