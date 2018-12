LIVE Juventus-Inter | Serie A calcio in DIRETTA | streaming e aggiornamento in tempo reale

oasport

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Signore e signori, il derby d’Italia: domani, venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena la sentitissima sfida traed, valida per la quindicesima giornata del campionato diA di. I bianconeri guidano la graduatoria con 40 punti, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 29.La sfida a Torino tra le due compagini arriva esattamente ad un anno dall’ultimo incrocio in Piemonte: correva il 9 dicembre 2017 infatti quando le due squadre impattarono per 0-0, mentre al ritorno i bianconeri vinsero in trasferta con il gol decisivo di Higuain che consegnò alla Vecchia Signora tre punti di platino per la corsa Scudetto.Nei precedenti inA lain casa ha battuto per 66 volte l’, mentre i nerazzurri sono riusciti a fare bottino pieno in trasferta in 19 occasioni. I pareggi a Torino sono stati soltanto 14. Venerdì invece la ...