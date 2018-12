Lisbona tra antico e moderno E superbamente trendy

Treno di notte per Lisbona film stasera in tv 21 novembre : cast - trama - streaming : Treno di notte per Lisbona è il film stasera in tv mercoledì 21 novembre 2018 in onda in seconda serata su Rai Movie alle ore 23:50. La pellicola si ispira all’omonimo romanzo di Pascal Mercier. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Treno di notte per Lisbona film stasera in tv: cast e regia La regia è di Bille August. Il cast è composto da: Jeremy Irons, Mélanie Laurent, ...