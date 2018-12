Liguria | benzina meno cara | saltano le accise sul maltempo

Il Governo ci ripensa e cancella l'accisa sulla benzina in Liguria : il prezzo calerà per la prima volta dal 2011 : Il Governo ci ripensa ed elimina l'accisa sulla benzina di 5 centesimi al litro in Liguria. I relatori alla manovra, Silvana Comaroli e Raphael Raduzzi, hanno ritirato l'emendamento sulle accise della Liguria, tema sul quale si era sollevata una polemica nei giorni scorsi. Il rinnovo dell'imposta, introdotta nel 2011 in seguito all'alluvione del 2010 e negli anni sempre confermata per far fronte alle tante emergenze idrogeologiche, era stato ...

Toti : "In Liguria accise benzina non aumentano" : Le accise in Liguria non aumentano. La smentita arriva dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in una diretta video sulla sua pagina Facebook. "E' da ieri sera che leggo notizie e ...

Il Governo fa dietrofront e conferma l'accisa sulla benzina in Liguria. A ottobre aveva detto : "Genovesi già hanno pagato troppo" : Il Governo del Cambiamento ha cambiato idea e ha perso la prima grande occasione, pur servita su un piatto d'argento, di dare seguito a una delle sue promesse più ambiziose: l'avvio della riduzione delle accise sulla benzina. Circostanza ghiotta, dal momento che si trattava di un'imposta di carattere regionale che interessava un territorio duramente colpito in questi mesi da calamità "artificiali" e naturali, prima dal crollo del ...

Liguria : nessun aumento accise benzina : 11.24 "L'emendamento del governo alla legge di Stabilità relativo alle accise non comporterà alcun aumento delle tasse in Liguria,ma semplicemente si rinnoveranno accise in vigore da anni e utilizzate a sostegno dei territori colpiti da emergenze di protezione civile". Così la Regione Liguria in una nota smentisce un aumento della pressione fiscale di competenza regionale sulla benzina. "Non ci sarà un centesimo in più di accise, ma solo euro ...

Manovra - Regione Liguria : non ci sarà alcun aumento accise benzina : La Regione Liguria smentisce un aumento delle accise , di competenza regionale, sulla benzina . "Semplicemente - si legge in una nota - si rinnoveranno accise in vigore da anni e utilizzate a sostegno ...

Liguria - 'no' aumento accise benzina : ANSA, - GENOVA, 3 DIC - "L'emendamento del Governo alla Legge di Stabilità relativo alle accise non comporterà alcun aumento delle tasse in Liguria, ma semplicemente si rinnoveranno accise in vigore ...

Liguria : nessun aumento della benzina - confermata la vecchia accisa : Il Pd, con l'ex capogruppo alla Camera Ettore Rosato, ci aveva già montato una polemica via Twitter. Ma dalla Regione Liguria, dagli uffici del governatore Giovanni Toti, arriva la smentita: non vi ...

Manovra - Pd : 'Arriva aumento delle accise sulla benzina in Liguria' : "L'emergenza Genova sarà a carico dei cittadini liguri". A denunciarlo su Twitter, a proposito di un emendamento alla Manovra, è Ettore Rosato del Pd. "Il governo - scrive - dopo aver fatto un decreto ...