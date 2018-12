Life is Strange 2 | disponibile il trailer della critica dell' episodio 1

Il secondo episodio di Life is Strange 2 arriverà a gennaio : Come segnala Eurogamer.net, Dontnod ha rivelato che il secondo episodio di Life is Strange 2 verrà lanciato nel gennaio 2019.Life is Strange 2 - che ha introdotto i nuovi protagonisti della serie Sean e Daniel Diaz, due fratelli costretti a scappare dopo un tragico incidente - ha debuttato su PC, Xbox One e PS4 a settembre di quest'anno. Come tale, il divario tra gli episodi andrà verso i quattro mesi quando la storia continuerà nel 2019 - ...

Life is Strange 2 : Il secondo episodio sarà disponibile da Gennaio 2019 : L’attesa è finita, Dontnod Entertainment e Square Enix sono liete di annunciare che il secondo episodio di Life is Strange 2 sarà disponibile a partire da Gennaio 2019, dunque avete un mese di tempo per giocare il primo episodio se non l’avete ancora fatto. Life is Strange 2: La storia continua a Gennaio 2019 Gli autori affermano: Abbiamo in cuore il progetto Life is Strange, per questo motivo non vogliamo ...

Un primo sguardo al fumetto che fa da seguito a Life is Strange : Come già annunciato qualche tempo fa, Max e Chloe, protagonisti del primo capitolo di Life is Strange, torneranno, anche se non in un videogioco.La prossima settimana, infatti, sarà disponibile il primo numero del fumetto ufficiale di Life is Strange, focalizzato proprio sulle vicende di Max e Chloe dopo la conclusione del gioco.Ora, grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, possiamo dare un primo vero sguardo al fumetto nelle immagini e nel ...

Chloe e Max si ritrovano nel fumetto che fa da seguito al primo Life is Strange : Il primo episodio di Life is Strange 2 ha esordito a settembre raccontandoci la storia di Sean e Daniel Diaz, due fratelli obbligati a scappare di casa dopo un tragico incidente a Seattle. I nuovi protagonisti sostituiscono Max e Chloe sulla cui storia era incentrato il primo capitolo di Life is Strange, ma se le due giovani ragazze vi mancano sappiate che la loro storia proseguirà, anche se non in un videogioco.Come riferisce Polygon, dal ...

Life Is Strange 2 è il videogioco più simile a una serie tv : Cosa sia questa seconda stagione di Life Is Strange lo dice il titolo stesso del primo episodio: Roads. Fondata sul viaggio e sullo spostamento, stavolta la storia da seguire in 5 episodi da circa tre ore di gioco l’uno (venduti separatamente o tutti insieme) è un road movie che coinvolge due ragazzi, due fratelli messicani in un’America a cui loro non piacciono, che invoca il muro e che, se può, preferisce non aiutarli. Tutto questo entra nei ...

Life is Strange 2 - la recensione di GQ. L’inizio di un grande western contemporaneo? : In fuga. È la più classica delle storie americane, quella di Life is Strange 2. E forse la più attuale. Abbandonate le atmosfere cliché della prima stagione, che ci ha conquistato una navigazione diacronica tra gli stereotipi del college, si ricomincia dalla West Coast. E dalle foreste dello stato di Washington. Come i pionieri e più recentemente tanti americani che dopo la grande crisi di inizio millennio si sono trovati a percorrere a ritroso ...

Life is Strange 2 è in arrivo su Mac e Linux : Life is Strange 2, seguito ufficiale dell'acclamato primo capitolo con protagonista Max Caulfield è disponibile solo da pochi giorni su PS4, Xbox One, e PC. Dontnod e Square Enix hanno però annunciato che il titolo arriverà anche su Mac e Linux nel corso del 2019.Come riporta Gamingbolt, questo sequel si focalizza su nuovi personaggi e nuovi poteri sovrannaturali. La storia vede due fratelli che, a causa di un grave incidente che ha cambiato le ...

Life is Strange 2 : al debutto solo un quarto degli utenti di Before the Storm : Life is Strange 2 ha debuttato con un quarto degli utenti che aveva totalizzato Life is Strange: Before the Storm nello stesso periodo, riporta Resetera.Il lancio non sembra essere troppo rassicurante, anche se va specificato come il gioco sia venduto a 40 euro, mentre Before the Storm ne costava all'incirca 17.Anche il periodo d'uscita è diverso, infatti questo momento è particolarmente denso di pubblicazioni importanti, inoltre questa seconda ...

Videogiochi : Life is Strange 2 sulle strade del primo episodio : Straordinario è essere normali La componente soprannaturale, anche se ben presente, è un elemento quasi secondario nell'economia dell'avventura. Daniel, il fratellino di nove anni di Sean, non è un ...

Life is Strange 2 : Roads - recensione : Roads. Strade. Bivi e scelte che quotidianamente plasmano la nostra vita e quella di chi ci circonda: delle persone a cui teniamo di più, ma anche degli sconosciuti che percorrono con noi parte del viaggio. Il primo episodio di Life is Strange 2 fa proprio questo: ci getta sulla strada e non solo in senso metaforico. I protagonisti di questa storia sono due fratelli: Daniel, il più piccolo, e Sean, il maggiore, le cui azioni dipendono ...