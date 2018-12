LIBIA | VERTICE CONTE-HAFTAR A PALAZZO CHIGI Premier favorire processo

LIBIA - Nouri (Amnesty) : “Vertice? Obiettivo è solo fermare migranti - non guarda ai diritti umani”. Palazzotto : “Flop annunciato” : “Ho visto tante strette di mano in questa conferenza di Palermo. Ma l’Obiettivo, anche se la conferenza avrà successo, non sarà amico dei diritti umani: perché la Libia che vuole l’Europa e per cui l’Italia ha organizzato questa conferenza è una Libia che serve a fermare le partenze in modo ancora più efficace, se possibile”. Commenta così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, a margine In ...

Conte e Salamè : “Vertice sulla LIBIA un successo”. Ma la Turchia abbandona i lavori in protesta : «Voglio ringrazia l’Italia e il suo presidente del Consiglio per aver organizzato questa Conferenza, che è stata un successo». L’inviato Onu per la Libia Ghassam Salamè parlando durante la conferenza stampa finale a Palermo al fianco del premier Giuseppe Conte si dice entusiasta dei risultati. «Palermo resta una pietra miliare» del processo politic...

Vertice LIBIA - Conte : serve inclusione | La Turchia abbandona il summit : "Profonda delusione" : Secondo Haftar "siamo sempre in stato di guerra e il Paese ha bisogno di controllare le proprie frontiere". Conte: "L'Italia riunisce i protagonisti del Mediterraneo e rilancia il dialogo per la Libia"

Come sta andando il vertice sulla LIBIA a Palermo : vertice sulla Libia, Palermo, 13/11/2018 (Foto: Tullio Puglia/Getty Images) Il 12 e il 13 novembre sono i giorni della Conferenza per la Libia, durante i quali l’Italia vuole dare il proprio contributo, insieme alla Missione di supporto delle Nazioni unite in Libia (Unsmil), alla stabilizzazione del paese, chiamato alle prossime elezioni nazionali a giugno del 2019. Il vertice libico voluto dal premier Giuseppe Conte segue un evento simile che ...

Palermo - vertice LIBIA : stretta di mano Haftar-Sarraj. Turchia lascia | : Conte spinge sulla strada del compromesso tra i leader regionali: "No a soluzioni imposte dall'alto". Obiettivo: elezioni nella primavera 2019. Il capo della delegazione di Ankara, esclusa dal vertice ...

LIBIA - Conte : «No a soluzioni dall’alto» La Turchia lascia il vertice : «Delusi» video : Il premier italiano: «Auspico elezioni in sicurezza a primavera 2019». Summit «nel solco di Parigi». «Fondamentale superare i gruppi armati». E la Turchia abbandona il vertice «con profondo disappunto»

LIBIA - Conte : 'No soluzioni dall’alto'La Turchia abbandona il vertice : Importante incontro bilaterale tra Conte e Haftar. Il generale spinto da Macron elogia il premier: "E' un amico, mi fido di lui". Ma non partecipa ai lavori della conferenza con i rivali Segui su affaritaliani.it

Conte : "No a soluzioni dall’alto"LIBIA - la Turchia lascia il vertice : Importante incontro bilaterale tra Conte e Haftar. Il generale spinto da Macron elogia il premier: "E' un amico, mi fido di lui". Ma non partecipa ai lavori della conferenza con i rivali Segui su affaritaliani.it

LIBIA - Conte : «No a soluzioni dall’alto» La Turchia abbandona il vertice Video : Il premier italiano: «Auspicio elezioni in sicurezza a primavera 2019. Summit «nel solco di Parigi». «Fondamentale superare i gruppi armati». E la Turchia abbandona il vertice «con profondo disappunto»

LIBIA - Conte : «No a soluzioni calate dall’alto». La Turchia abbandona il vertice con «profondo disappunto» : Il premier italiano: «Auspicio elezioni in sicurezza a primavera 2019. Summit «nel solco di Parigi». «Fondamentale superare i gruppi armati». E la Turchia abbandona il vertice «con profondo disappunto»

LIBIA - stretta di mano tra Sarraj e Haftar. La Turchia lascia il vertice : «Delusi» : stretta di mano tra il generale libico Khalifa Haftar e il premier del governo di unità nazionale Fayez al Sarraj, alla presenza del premier Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro a...

Vertice sulla LIBIA - stretta di mano Sarraj-Haftar : Mini-Vertice per far incontrare il capo del governo di unità nazionale e il generale Haftar, che non parteciperà alla plenaria

LIBIA - vertice a Palermo tra Conte - Haftar e al-Sarraj. Stretta di mano davanti al premier : Hanno inizio i lavori della conferenza di Palermo sul futuro della Libia . I leader politici di tutto il mondo - arrivati ieri in Italia - si riuniscono oggi nel capoluogo siciliano con l'obiettivo di trovare una soluzione alla stabilizzazione del paese nordafricano. Ieri sera il maresciallo libico ...

LIBIA - a Palermo mini-vertice tra Conte - Al Sarraj e Haftar. Oggi la riunione plenaria - ma il generale di Bengasi non partecipa : Non prenderà parte alla plenaria, ma a un mini vertice a latere con la controparte di Tripoli e gli altri leader del Paese. Arrivato nella serata di ieri a Palermo, Khalifa Haftar monopolizza l’attenzione anche nel secondo giorno della conferenza internazionale sulla Libia organizzata a Palermo. Il capo dell’Esercito nazionale libico, che fa capo al parlamento di Tobruk nell’est del Paese, partecipa a una riunione cui prendono ...