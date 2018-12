L’Eredità | la gaffe del concorrente Andrea sull’antica città del Mali

L’Eredità - ennesima gaffe del concorrente che sbaglia sulla domanda “quanti sono mille metri?” : L’Eredità, si sa, è un programma molto amato anche per i tanti errori che i concorrenti fanno, puntata dopo puntata e che suscitano ilarità sui social. E così è stato anche per l’ultima della serie: “Equivale a mille metri“, dice Insinna. E il concorrente sicuro risponde “centrimetro”. In studio cala un attimo di silenzio e il conduttore fa finta di non aver sentito. Tra le più recenti gaffe, vale la pena ...

L’Eredità - la gaffe del concorrente con 5 lauree sciocca Insinna e pubblico : Ancora imbarazzo a L’Eredità. Da parte di Flavio Insinna, il padrone di casa che di fronte a certe risposte fatica a trattenere il suo stupore e da parte del pubblico a casa, che invece non riesce a non condividere sui social il suo sgomento. Lo abbiamo notato settimane e settimane fa, ormai, che certi concorrenti del quiz show di Raiuno sono decisamente un po’ fiacchi quest’anno in storia, geografia e cultura generale. Qualche esempio? ...

L’Eredità - gaffe sui Promessi Sposi : la risposta assurda della concorrente : Chissà se gli autori del gioco basato sulla lingua e sugli argomenti di cultura generale, avrebbero mai immaginato il livello di vuoto mentale o di confusione in cui versano gli Italiani. Stiamo parlando dell’Eredità, quiz preserale condotto da Flavio Insinna in onda su Rai Uno che ultimamente sta regalando gaffe, strafalcioni, errori, e scivoloni. Il programma ha infatti registrato una vera e propria impennata di gaffe. Dal concorrente a ...

L’Eredità - incredibile gaffe di Samir al programma di Rai Uno : Non è la prima volta che un concorrente de L"Eredità, lo show di Favio Insinna in onda su Rai Uno, regala una perla di "saggezza" al pubblico in studio. L"emozione può giocare, a volte, brutti scherzi ma la gaffe di Samir, il concorrente in gara, non è passata inosservata. Il tutto è accaduto nella puntata trasmessa ieri, il 6 Novembre."Si cucina sbattendo le uova" chiede Flavio Insinna a Samir. Una domanda molto semplice, banale, che a sua ...

L’Eredità - la tremenda gaffe del concorrente Samir : Choc a L’Eredità. Ogni giorno, possiamo dirlo, ne succede una al quiz show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Chi segue il programma sa che ogni giorno i concorrenti regalano una “perla” al pubblico. Certo, è l’emozione a giocare dei brutti tiri ai concorrenti – un conto è rispondere dal divano di casa, un conto è rispondere dalla televisione – ma a volte succedono cose “turche”. Per esempio vi siete accorti di cosa è successo durante l’ultima ...

“In quale sport è campione Gallinari?” : clamorosa gaffe a ‘L’Eredità’ - la risposta è… sconcertante! [VIDEO] : La concorrente de ‘L’Eredità’ non conosce Danilo Gallinari, la risposta alla domanda sul fenomeno NBA lascia davvero perplessi Non è la prima volta che a ‘L’Eredità‘ un concorrente risponde in maniera del tutto scorretta alle domande del quiz show, ma questa volta la gaffe è clamorosa. Una donna rispondendo al quesito postole “In quale sport è campione Gallinari?“, ha risposto: “nello ...

L’Eredità - la gaffe della concorrente che imbarazza Flavio Insinna e il pubblico : A ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna i concorrenti continuano a fare gaffe su gaffe. Non c’è praticamente sera in cui conduttore e pubblico non restino di sasso di fronte a certi strafalcioni da far accapponare la pelle. Può capitare di avere un lapsus, specie quando si è di fronte a una telecamera (e a milioni di telespettatori) per la prima volta, ma come abbiamo visto nelle ultime settimane, spesso chi gioca incappa in ...

L’Eredità - ennesima gaffe di una concorrente. Insinna e pubblico senza parole : Tenetevi forte: un altro concorrente fa uno scivolone a dir poco clamoroso a L’Eredità. Anzi, una concorrente stavolta. E a questo punto ci si chiede se sia un nuovo gioco del quiz show di Raiuno quello di incappare in gaffe, alcune destinate a passare alla storia. Com’è possibile che praticamente a ogni puntata il pubblico da casa assiste a errori madornali che lasciano sconcertato il conduttore, Flavio Insinna? Continua a ...

L’Eredità - altra gaffe : il concorrente risponde proprio così. Insinna e pubblico increduli : Voi direte che non è possibile. Che non è vero. E invece sì, a L’Eredità è andata in scena un’altra gaffe colossale e, per l’ennesima volta nel giro di qualche settimana, Flavio Insinna è rimasto senza parole. Per carità, l’emozione può giocare brutti scherzi e poi chi non ha avuto un lapsus nella vita? Ma qui, a L’Eredità, gli scivoloni sono diventati quotidiani. Dal concorrente a cui proprio non viene la parola ...

Gaffe alL’Eredità : la risposta a Flavio Insinna è da brividi : Scivoloni, Gaffe, errori. Chiamateli come volete, ma ogni giorno i quiz nostrani mettono in luce dei veri propri ”vuoti culturali” che fanno rabbrividire. Concorrenti che si ritrovano spesso e volentieri a rispondere a delle domande di cultura generale con dei veri e propri ‘sfondoni’ che lasciano pubblico, telespettatori e conduttori senza parole. È il caso l’Eredità, quiz tra più longevi della televisione ...

Gaffe clamorosa a L’Eredità : Flavio Insinna senza parole : È una spifferata dell’ultima ora quella secondo cui ad Affari Tuoi, il preserale di Raiuno, non ci sarà Flavio Insinna. Dopo ben due stagioni di pausa, infatti, il programma dovrebbe tornare in onda a marzo 2019 e, stando alle voci di corridoio che circolano con insistenza e che sono riportate dal settimanale Oggi, pare che a condurlo sarà Gabriele Corsi. Il pubblico ha già avuto mondo di apprezzare il conduttore romano che è anche attore, ...

Gaffe alL’Eredità. Ora ‘paga’ Flavio Insinna : cosa è costretto a fare : Il debutto di Flavio Insinna al timone de ‘L’Eredità’ si è aperto con una polemica sfociata in seguito a una Gaffe degli autori del quiz di Rai Uno che hanno considerato giusta la risposta sbagliata resa da una concorrente. “È famosa quella di Arezzo”, ha detto il conduttore – che da quest’anno occupa il posto del compianto Fabrizio Frizzi – alla concorrente Silvia; “Quintana” è stata la replica della donna, applaudita da ...

L’Eredità - gaffe degli autori : «Arezzo famosa per la Quintana». Insinna si scuserà in tv : Flavio Insinna, L'Eredità Dopo le gaffe epocali dei concorrenti, a L’Eredità arrivano anche gli strafalcioni degli autori. E’ già diventato un piccolo caso lo sfondone preso nei giorni scorsi dai curatori del quiz preserale di Rai1, che hanno dato per buona (prevedendola, appunto, come tale) la risposta sbagliata di una concorrente. A margine della messa in onda, lo sbaglio è stato fatto notare e nell’anteprima della ...