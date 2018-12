L' Eredità | il campione Juan protetto dagli autori? La mossa di Flavio Insinna che

L'Eredità - il campione gela Flavio Insinna : "Mio fratello è morto" : Nella puntata del 3 dicembre de L'Eredità c'è stato un forte momento di imbarazzo e tensione. Flavio Insinna, infatti, è letteralmente rimasto di sasso di fronte alle parole del campione Juan. Il ...

L'Eredità - polemica furibonda per la domanda a Sara : 'Così Flavio Insinna ha spinto la campionessa in finale' : Le polemiche per i presunti aiuti alla campionessa de L'Eredità , il quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1, non erano mai state così roventi come oggi, lunedì 26 novembre. L'accusa è ...

L'Eredità - da Flavio Insinna il campione che spunta dal passato : in studio così - sconcerto su Rai 1 : A L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale in onda su Rai 1, c'è un nuovo campione: si tratta di un pessanese di origini statunitensi, Michael Fabbri , che si è imposto nella puntata di ...

L'Eredità - il campione Michael e l'imbarazzante battuta : 'Per la prima volta - Carlo Conti...' : A L'Eredità su Raiuno Michael si conferma campione ma non supera la prova finale della Ghigliottina : 'Pane, piano, colpo, minuto e Star wars', la parola da indovinare era 'solo'. Ma su Twitter, al ...

L'Eredità - Vega Serù nuova campionessa. Bellissima e sexy - ma...Il disastro alla Ghigliottina - piange Napoli : A L'Eredità nasce un nuovo personaggio. È Vega Serù , aspirante ingegnere aerospaziale che sfata lo stereotipo 'bella e stupida'. La nuova campionessa ha conquistato il popolo di Twitter che segue il ...

Un'aretina campionessa da tre giorni a l'Eredità : nuovo legame tra Insinna e la città : Arezzo, 12 novembre 2018 - Ormai Arezzo è nel destino di Flavio Insinna, il conduttore di Rai uno. Dopo la sua visita a La Nazione e tra i banchi della Fiera, ecco Un'aretina diventare campione dell'...

L'Eredità - da Insinna il campione disastroso : il rappresentante della ditta? Antonino deriso da tutta Italia : Se questo è un campione... Siamo a L'Eredità di Flavio Insinna , per la precisione alla puntata di martedì 6 novembre. Il campione in carica - di certo non un campionissimo, così come vi abbiamo già ...

L'Eredità - sorpresa da Flavio Insinna : torna il super-campione - il gesto pazzesco con la concorrente eliminata : Una graditissima e inattesa sorpresa a fin di bene, a L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz preserale in onda su Rai 1. In studio, infatti, è tornato Emanuele Arduino , il saronnese e storico campione ...

L'Eredità - da Flavio Insinna il duello sconcertante : il campione e la sfidante? Umiliazione totale su Rai 1 : A L'Eredità di Flavio Insinna , il quiz pre-serale di Rai 1, nella puntata di lunedì 5 novembre si è confermato campione Antonino . campione sì, ma non campionissimo. Lo dimostra, per esempio, il ...

“In quale sport è campione Gallinari?” : clamorosa gaffe a ‘L’Eredità’ - la risposta è… sconcertante! [VIDEO] : La concorrente de ‘L’Eredità’ non conosce Danilo Gallinari, la risposta alla domanda sul fenomeno NBA lascia davvero perplessi Non è la prima volta che a ‘L’Eredità‘ un concorrente risponde in maniera del tutto scorretta alle domande del quiz show, ma questa volta la gaffe è clamorosa. Una donna rispondendo al quesito postole “In quale sport è campione Gallinari?“, ha risposto: “nello ...

L'Eredità - Flavio Insinna e l'entusiasmo sospetto dopo la risposta sbagliata del campione - addio 95mila euro - : Più aziendalista del Re, Flavio Insinna . La chiusura di puntata dell' Eredità ha fatto storcere il naso a più di un telespettatore, che su Twitter si è lamentato per la sviolinata ai piani alti di ...

L'Eredità - Flavio Insinna esulta per la campionessa Marylin; sbanca alla ghigliottina 47.500 euro : Nella puntata del 31 ottobre de L'Eredità con Flavio Insinna, la campionessa Marylin ha cominciato la sua esperienza con il botto. La concorrente con la prova della ghigliottina ha portato a casa ben ...

L'Eredità - Flavio Insinna e il dramma di Paolo : compie gli anni - diventa campione ma perde il montepremi : Cose che capitano all' Eredità . Il quiz di Raiuno sa essere sadico come pochi e così nell'ultima puntata davanti a Flavio Insinna si insedia il nuovo campione Paolo . Neanche a farlo a posta, è il ...

L'Eredità - Flavio Insinna brutalizzato dalla campionessa Stefania : la frase oscena : Partenza al vetriolo per la puntata del 26 ottobre a L'eredità con la campionessa Stefania che subito lancia un'invettiva contro Flavio Insinna: 'Ascolta, io sono molto arrabbiata con te, perché sei ...