L’eleganza del gallo

Grace Coddington - L’eleganza del gatto : Questo articolo è tratto dal numero 44 di Vanity Fair in edicola fino al 7 novembre 2018 Grace Coddington è una leggenda. Lo sanno gli operatori del settore, abituati a vedere la sua chioma rossa in prima fila alle sfilate. Lo sa il grande pubblico, che ha imparato a conoscere il suo lavoro dalle pagine di Vogue America, dove per 28 anni come direttore creativo ha raccontato meravigliose storie fatte di immagini, dettando al mondo gusto e ...

Intimissimi presenta la nuova collezione maglieria : Irina Shayk interpreta L’eleganza del nuovo “Ultralight with Cashmere” [GALLERY] : Accanto alla pura seta e alla lana e seta Intimissimi introduce il nuovo “Ultralight with Cashmere” in diverse tonalità perfette da indossare in qualsiasi momento della giornata. Travel Style e stress free sono i trend irrinunciabili per la stagione Autunno Inverno 2018 Intimissimi declina la collezione maglieria in tre differenti filati e dedica la nuova linea alla donna elegante e dinamica, vestendola con capi second skin comodi e caldi: ...