Leicester | una vite causò lo schianto dell' elicottero

L'Elicottero del Leicester è precipitato per una vite allentata : L'incidente costato la vita al presidente delle Fox Vichai Srivaddhanaprabha e ad altre quattro persone è stato causato dal sistema di controllo del motore di coda dell'elicottero Leicester, disattivato per via di una vite allentata. E' la conclusione a cui è giunta l'Air Incident Investigation Board (Aaib) che sta indagando sull'incidente dello scorso 27 ottobre.

Kate Middleton in visita a Leicester : il saluto in italiano a una fan : È diventato subito virale il video in cui Kate Middleton viene fermata da una fan italiana durante la sua visita al King Power Stadium di Leicester. La coppia è arrivata allo stadio per rendere omaggio al proprietario Vichai Srivaddhanaprabha, morto il mese scorso in un incidente aereo e dopo aver depositato dei fiori ed essere stata a fianco del marito, si è fermata a parlare con dei fan. Mentre la duchessa di Cambridge Kate Middleton salutava ...

Kate Middleton - sorpresa a Leicester : la fan si presenta con un "I'm from Italy" e lei le dà una risposta inaspettata : Durante la visita al King Power Stadium, dove ha perso la vita il presidente del Leicester in un incidente con l'elicottero, Kate Middleton ha salutato i fan che la attendevano. "I'm from Italy" le ha detto una ragazza. E lei ha risposto con un "ciao". Per poi aggiungere: "Il mio obiettivo è che i miei figli diventino più brava di me".

Leicester - annunciata la costruzione di una statua in memoria del presidente Vichai Srivaddhanaprabha : Una statua dedicata a suo padre Vichai, all'esterno del King Power Stadium. È in questo modo che il figlio del presidente defunto del Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha ha deciso in comune accordo ...

Tragedia Leicester – Colazione con i tifosi e una maglia celebrativa : l'omaggio delle Foxes al presidente scomparso : Prima di Cardiff-Leicester, Vardy e compagni hanno voluto ricordare il presidente scomparso con una serie di iniziative davvero speciali Cardiff-Leicester si gioca. Nonostante tutto quello che è accaduto negli ultimi giorni, il calcio è un motivo per andare avanti, per ricominciare, per stare meglio. Con gli occhi ancora pieni di lacrime e il ricordo del presidente Vichai Srvaddhanaprabha per sempre nel cuore, i giocatori del Leicester

Elicottero Leicester - tra le vittime una miss thailandese. Video dello schianto : Leicester, Regno Unito,, 30 ottobre 2018 - C'era anche un'ex reginetta di bellezza thailandese sull' Elicottero del patron del Leicester , precipitato sabato sera fuori dallo stadio della squadra

Leicester - dal decollo allo schianto in pochi attimi. Il video ripreso da una telecamera di sorveglianza : L’elicottero del presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabha si è schiantato sabato sera all’esterno del King Power Stadium, in Inghilterra. Il velivolo, decollato come accadeva abitualmente dopo ogni gara dal cerchio del centrocampo, ha perso il controllo pochi istanti dopo esser partito, intorno alle 21.30 di sabato (le 20.30 in Inghilterra) ed è stato travolto dalle fiamme subito dopo l’impatto. Nelle scorse ore è stato diffuso il ...

Dramma Leicester : le indagini continuano - anche una ex Miss thailandese tra i morti : Tra le cinque vittime dell'incidente anche Nursara Suknamai, definita assistente del patron delle Foxes

Leicester - Schmeichel dedica una lettera allo scomparso Presidente : Non solo ai nostri tifosi ma ai tifosi di tutto il mondo in ogni sport. Non molte persone l'hanno fatto. Quando mi ha preso nel 2011, mi ha detto che entro sei anni saremmo stati in Champions

Tragedia Leicester - Kasper Schmeichel scrive una commovente lettera al presidente Srivaddhanaprabha : Il presidente del Leicester Srivaddhanaprabha è deceduto a seguito di un terribile incidente con il proprio elicottero proprio dopo aver lasciato lo stadio Kasper Schmeichel ha scritto una lettera al suo presidente. Il patron del Leicester Srivaddhanaprabha è deceduto dopo la caduta del proprio elicottero, subito dopo aver lasciato lo stadio. “Mio caro presidente. Non riesco a credere a quello che ho visto l’altra notte, sono ...