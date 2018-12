Leicester | lo schianto dell' elicottero del presidente per una vite allentata

Leicester - una vite causò lo schianto dell'elicottero : Lo schianto dell'elicottero costato la vita al presidente del Leicester e ad altre quattro persone è stato causato dal sistema di controllo del motore di coda, disattivato per via di una vite ...

Incidente Leicester - ecco la causa dello schianto : Secondo gli esperti dell’Air Incident Investigation Board (Aaib), lo schianto dell’elicottero costato la vita al presidente del Leicester e ad altre quattro persone è stato causato dal sistema di controllo del motore di coda, disattivato per via di una vite allentata. L’elicottero decollato dal King Power Stadium, e sul quale il presidente Vichai Srivaddhanaprabha stava rientrando a Londra, ha perso stabilità perché il ...

Leicester - nuovo video dello schianto. Dopo il decollo l’elicottero si avvita su se stesso e precipita : Dopo alcuni giorni dall’incidente costato la vita al presidente del Leicester Vichai Srivaddhanaprabh, spunta un nuovo video che riprende il momento dello schianto. L’elicottero decolla da centrocampo e pochi attimi Dopo inizia ad avvitarsi su sé stesso fino a precipitare sotto gli occhi dei collaboratori rimasti allo stadio. Intanto la società ha annunciato che in occasione della partita contro il Cardiff, i giocatori del Leicester ...

