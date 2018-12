Lega a Piazza del Popolo | Salvini annuncia | ' Pamela Anderson non ci sarà' | dopo lo

"Villaggio eco solidale" : l'iniziativa di Legambiente anche in piazza a Campobasso : ... costituita da una serie di associazioni che operano sul territorio quali Legambiente, 1° Marzo, Dalla Parte degli Ultimi, Cascina Garden, Eden, Hr Boiano, il Geco, Sprar Karibù, Sprar Integra Mondo, ...

Napoli - studenti in piazza al Vomero contro i gazebo della Lega : 'Prima terremotati e colerosi ora italiani ma solo per i voti. Giù le mani dalla nostra terra. Salvini Statte a'casa'. Recita così lo striscione che un gruppo di rappresentanti del collettivo studenti ...

Francesco Storace - il rimprovero alla Lega di Matteo Salvini : 'In piazza non vedo mai il Tricolore' : Come è noto, Francesco Storace si sta riposizionando: ha infatti abbracciato il nuovo polo sovranista promosso da Giorgia Meloni e a cui ha aderito anche Raffaele Fitto . E, intervistato da Il ...

[Il punto] C'era una volta una Lega ambientalista - ecco le ragioni di un dietrofront che spiazza il M5S : Che sia solo gazzosa lo dice anche un leghista Doc come l'ex ministro e ed ex presidente della Lombardia Roberto Maroni che commentando lo scontro nel governo sui rifiuti tra Lega e Movimento 5 Stelle ...

La Lega in piazza : «Basta alla violenza sulle donne». Al gazebo partecipano anche gli alleati : ...ad Arcidosso per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne" a farlo sapere una nota del Carroccio amiatino "E' stato un momento importante per noi " prosegue la nota " dopo i fatti di cronaca ...

Finita la luna di miele Salvini-Di Maio. La Lega : riflettere sulla piazza Sì Tav : Luigi Di Maio ha ancora negli occhi i 30 mila scesi ieri in piazza a Torino per dire di sì alla Tav. E non è un’immagine che aiuta, se alla sua porta si presenta Matteo Salvini con l’intenzione di avviare un nuovo confronto sulla Torino-Lione. Il leader della Lega vuole imporre una data di scadenza certa al verdetto del governo sull’Alta velocità i...

Tav - a Torino in piazza il popolo del sì 'Siamo 30mila'. Lega contro M5S : ... della politica, del sindacato, imprenditori, lavoratori, giovani e anziani, volontari olimpici e gente comune che hanno accolto l'invito della vigilia, nessuna bandiera di appartenenza politica né ...

