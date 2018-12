Lecce | scandalo in procura | arrestato il magistrato Emilio Arnesano per favori sessuali

Blastingnews

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Tutto è partito da una piscina abusiva. Il repentino dissequestro del bene e la successiva archiviazione del suo proprietario, un dirigente dell’Asl di, avevano insospettito gli uomini della Guardia di Finanza del capoluogo salentino, che, a partire dalla strana conclusione con un nulla di fatto per quel procedimento, hanno iniziato ad indagare sulle attività del. Così hanno scoperto che il pm aveva dato vita ad un sistema di “vendita delle funzioni giudiziarie”, in cui garantiva aiuto a medici e dirigenti della locale Asl. Inoltre, l’inchiesta condotta dalladi Potenza, che ha accusato di corruzione e abuso d'ufficio, ha messo in luce anche una serie diconcessi da giovani avvocatesse in cambio del suo sostegno.Un sistema die scambiInfatti gli inquirenti hanno verificato che i dirigenti dell’Azienda ...