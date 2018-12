Lecce | arrestato pm | favori e prestazioni sessuali per aggiustare indagini sull' Asl

Lecce - favori e prestazioni sessuali : arrestato il pm Emilio Arnesano : Emilio Arnesano, pubblico ministero a Lecce, è stato arrestato stamani su ordine del gip di Potenza, nell’ambito di un’inchiesta della Procura della Repubblica del capoluogo lucano su favori e prestazioni sessuali ottenuti dal magistrato. E’ stata disposto anche il sequestro di un’imbarcazione e di oltre 18 mila euro nei confronti dello stesso magistrato, “in quanto profitto del reato di corruzione”. Il gip di Potenza ha posto agli ...

Strage a Lecce - spara ai vicini di casa : uccisi in strada padre - figlio e zia. Arrestato l'assassino : Una Strage. È di tre morti e un ferito il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri in strada a Cursi, in provincia di Lecce, in via Tevere. Sul posto sono...

Lecce : muore in ospedale la donna ferita in una lite tra due famiglie. Arrestato un operaio di 57 anni : PRIMAPRESS, - Lecce - Non ce l'ha fatta una delle due donne rimaste gravemente ferite ieri sera a tarda ora dopo l'aggressione di un vicino di casa. La donna è morta nell'ospedale Vito Fazzi di Lecce ...

Lecce - uccide tre vicini di casa dopo una lite : arrestato 57enne : È stato arrestato dai carabinieri l'uomo, Roberto Pappadà 57 anni, che venerdì sera ha sterminato un'intera famiglia di vicini di casa in via Tevere a Cursi, in provincia di Lecce . Per lui l'accusa è ...