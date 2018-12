Le foto del degrado delle marine leccesi

Tavano-Caccavallo meglio di CR7-Mandzukic : la coppia più prolifica in Europa è della Carrarese. foto : Coppie-gol da urlo, in giro per l'Europa. Quella che segna di più, però, gioca proprio in Italia. Ronaldo-Mandzukic? Non esattamente...

Triumph Speed Twin : nasce una nuova icona delle performance [foto] : La nuovissima Speed Twin offre, nel suo segmento, un nuovo standard per la guida, con un riding style moderno e preciso Una rivoluzione nel mondo motociclistico di allora, la prima Triumph Speed Twin del 1938, con il primo motore bicilindrico parallelo di successo racchiuso in un telaio che cambiava le regole del gioco, fu una rivelazione da guidare. La sua maneggevolezza e l’eccellente reattività hanno fatto sì che Triumph ...

Terminate le riprese di Lucifer 4 su Netflix - video e foto del cast in festa in attesa del debutto : Le riprese di Lucifer 4 si sono concluse. Dopo quattro lunghi mesi, il cast ha terminato i lavori del nuovo capitolo della serie, che vedremo su Neflix il prossimo anno. Gli attori hanno annunciato il tutto tramite social, dove Aimee Garcia, sempre super attiva su Instagram, ha pubblicato foto e video in cui lei e il resto del cast stanno festeggiando la fine della produzione. Allo scatto in cui è ritratta insieme a Rachel Harris (interprete ...

Totti a sorpresa al Bambino Gesù : l'abbraccio dell'ex capitano ai piccoli pazienti | foto : L’ex calciatore ed oggi dirigente della Roma si impegnerà a sostenere l’ampliamento della sede di Palidoro e una nuova sede...

App per smartphone diagnostica l'anemia dalla foto delle dita : "Data l'alta prevalenza dell'anemia nel mondo, che colpisce due miliardi di persone - concludono - questo strumento ha delle implicazioni importanti per tenere sotto controllo l'emoglobina sia per le ...

‘I volti della canapa’ : un viaggio fotografico nelle vite di chi ricorre alla cannabis terapeutica : 'I volti della canapa' è un viaggio fotografico attraverso le storie delle persone che provano a combattere le loro malattie anche attraverso l'uso della cannabis terapeutica. Maria Novella De Luca ha raccolto queste storie, provenienti da tutta Italia, immortalando i racconti di chi chiede di "poter avere la libertà di scegliere come curarsi".Continua a leggere

Salute : arriva l’app che diagnostica l’anemia dalla foto delle dita : La tecnologia al servizio della Salute: arriva un’app per smartphone in grado di diagnosticare l’anemia, e più in generale tenere sotto controllo i livelli di emoglobina, soltanto attraverso una foto della mano. A mettere a punto l’algoritmo, che sfrutta il colore della pelle sotto le unghie, sono stati i ricercatori del Georgia Institute of Technology, che l’hanno descritto su Nature. L’idea della app, spiega la ...

Un posto al sole - Marina Giulia Cavalli e la foto in ricordo della figlia Arianna Alpi : Perdere un figlio è un dolore che si rinnova di giorno in giorno, e l’avvicinarsi di una festa come il Natale, che più di ogni altra occasione evoca la famiglia, non fa che acuirlo. Lo sa bene Marina Giulia Cavalli, la Ornella Bruni di Un posto al sole che il 16 novembre 2015 ha subito la morte della figlia Arianna avuta dall’ex marito Roberto Alpi, volto di Centovetrine. La ragazza, a cui è dedicata la pagina Facebook “In ...

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi/ foto dell'abbraccio a La Prova del Cuoco : 'Esattamente un anno fa' - IlSussidiario.net : Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi sui instagram per il suo compleanno: Foto dell'abbraccio a La Prova del Cuoco: 'Esattamente un anno fa'

Tesla Model 3 - il listino per l’Italia partirà da 60 mila euro – foto : Tesla ha finalmente diffuso i listini con i prezzi ufficiali, in europa, della Model 3. Si parte da poco sotto i 60 mila euro (59.600 per la precisione) per la versione Dual Motor e si arriva fino ai 70.700 della Performance. Prezzi che, ove mai ce ne fosse bisogno, contribuiscono a sfatare la convinzione che si trattasse di un Modello “democratico”, ovvero accessibile da un gran numero di clienti: inizialmente, infatti, si parlava di 35 ...

Tesla Model 3 : comunicati i prezzi ufficiali per l’Italia [foto] : Le versioni proposte della Model 3 sul mercato italiano sono le Dual Motor a trazione integrale con batteria Long Range Tesla ha comunicato i prezzi della Model 3 per il mercato italiano: i primi esemplari della nuova berlina 100% elettrica americana verranno consegnati nel nostro paese da febbraio 2019 ad un prezzo di partenza di 59.600 euro. Il listino si riferisce alla versione Dual Motor a trazione integrale con batteria Long Range in ...

F1 - Raikkonen veste ancora… Ferrari : il finlandese sfreccia a Porvoo al volante di un’auto del Cavallino [foto E VIDEO] : Il finlandese ha partecipato all’ultimo evento ufficiale da pilota Ferrari, sfrecciando al volante di una supercar e firmando autografi Kimi Raikkonen continua a rappresentare la Ferrari, in attesa di chiudere definitivamente il rapporto con il Cavallino. Il pilota finlandese infatti ha partecipato ad un evento Shell a Porvoo, guidando un’auto stradale della Casa di Maranello e firmando autografi ai propri fan. Vestito con polo ...

Nichi Vendola - la felicità dopo la paura : le foto inedite del figlio Tobia : Lo scorso ottobre la notizia aveva fatto saltare tutti sulla sedia: Nichi Vendola ha avuto un infarto. L’ex presidente della regione Puglia ed ex leader di Sinistra, Ecologia e Libertà si era poi ripreso facendo tirare un sospiro di sollievo a tutti. Adesso, a due mesi dal pericolo scampato, Nichi Vendola è tornato a farsi vedere in compagnia del compagno e del figlio con il quale ha qualcosa di speciale da festeggiare. “Tobia è sempre stato mio ...