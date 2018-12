Le dichiarazioni di Carlo Ancelotti | ' Grazie a Liedholm so cosa sia la serenità'

Blastingnews

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Capacità di vincere e gestire bene un gruppo affiatato, il tutto abbinato ad una costanteinteriore. Questo è il ritratto di uno dei più grandi e vincenti allenatori della storia del calcio,. Merito di un'esperienza lunga più di 40 anni tra campo e panchina, e con l'aiuto di due insegnati "speciali", suo papà e Nielsfu uno dei protagonisti della magica Roma degli anni ’80. L'ex centrocampista è stato non solo Campione d’Italia, ma raggiunse anche la finale di Coppa dei Campioni, persa poi contro il Liverpool. Tornato in Italia in estate per accettare la sfida con il Napoli, il tecnico di Reggiolo si è raccontato alla Gazzetta dello sport, in un'intervista realizzata da Walter Veltroni. "Mio padre era un contadino, sapeva gestire tutte le conseguenze delle gelate invernali sul raccolto, e io sono cresciuto guardando il suo rapporto con la ...