Le bulimie di Salvini e l' attacco a Spataro

huffingtonpost

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Cerchiamo di reagire a questo andazzo appiattito sul presente, senza passato e con il futuro fatto preda delle vuote declamazioni di propaganda. Sarà per questo che ormai la "consecutio temporum" è desueta e che sono rarissimi coloro che ancora usano il futuro anteriore: tutto è piatto. Senza prima né dopo. Respingiamo, perciò, l'idea che la notizia successiva scaccia subito quella precedente, così coprendo le responsabilità. In certi casi l'oblio è un diritto; in altri è un errore.Così è per quell'informazione che vorrebbe stendere un velo impenetrabile su, che l'ha fatta grossa a propalare notizie su un'indagine giudiziaria in corso a Torino riguardante l'arresto dei componenti di una pericolosa associazione mafiosa di nigeriani, e, per questo richiamato al rispetto del dovere istituzionale, ha ...