Lazio | squadra in ritiro | Lotito e Tare dalla parte di Inzaghi

Lazio - squadra in ritiro ma Inzaghi accoglie 150 giovani allenatori : La necessità di raccogliersi in ritiro per ritrovare la concentrazione in vista dei prossimi impegni non ha impedito a Simone Inzaghi e alla società biancoceleste di accogliere mercoledì a Formello ...

Lazio - pugno duro della società : squadra in ritiro punitivo : Lazio, squadra in ritiro dopo il pareggio di ieri contro il Chievo Verona, misure drastiche decise da Lotito con l’appoggio di Inzaghi La Lazio non sa più vincere. Tre pareggi consecutivi in campionato ed una sconfitta in Europa League hanno acceso un campanello d’allarme non da poco e la società laziale ha deciso di passare alle maniere forti. Il patron Lotito, d’accordo con il tecnico Simone Inzaghi, hanno deciso che la ...

Lazio - squadra svagata e molle : in ritiro punitivo da martedì : La misura è colma, tutti in ritiro. Dopo il terzo pareggio consecutivo e la quarta gara senza vittorie, coppa compresa, La Lazio va in punizione. Ce la mandano la società e il tecnico Inzaghi nel ...

Chievo-Lazio 1-1 - la squadra di Di Carlo crede alla salvezza : Immobile risponde a Pellissier [FOTO] : 1/9 Foto Paola Garbuio/LaPresse ...

Correa strozza l’urlo del Milan - la Lazio si salva in extremis : la squadra di Gattuso non sa soffrire : Nonostante le numerose assenze il Milan rischia di prendersi tre punti pesantissimi all’Olimpico, la Lazio però si salva nel recupero grazie a Correa Il Milan di Gattuso non sa soffrire, è questo il paradosso che la formazione rossonera si porta dietro, nonostante la grinta del proprio allenatore. Alfredo Falcone/LaPresse La partita dell’Olimpico contro la Lazio ne è la conferma, con i rossoneri raggiunti solo nel recupero da ...

Lazio-Marsiglia - Garcia : “Oggi all’altezza della squadra dell’anno scorso” : Lazio-Marsiglia, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni della “UEFA”, Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della partita di Europa League persa in casa della Lazio: Dopo l’anno scorso non siete assolutamente contenti. “No, ma non siamo stati eliminati questa sera. Oggi la squadra è stata all’altezza di quella dell’anno […] L'articolo ...

Lazio-Marsiglia - Inzaghi : “Fatti sei punti contro una squadra molto forte” : Lazio-Marsiglia, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria sul Marsiglia in Europa League: “I ragazzi sono stati bravi, tutti quanti. Abbiamo fatto sei punti con il Marsiglia, una squadra davvero forte. Questo è il secondo anno che andiamo ai […] L'articolo Lazio-Marsiglia, Inzaghi: “Fatti ...

Meraviglia Lazio - successo contro il Marsiglia e qualificazione : Parolo-Correa - la squadra di Inzaghi vola [FOTO] : 1/16 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Inter - Zhang : "Con la Lazio vista una squadra di cuore e personalità" : Steven Zhang, presidente dell'Inter. Getty "Credo che in questa gara i nostri giocatori abbiano dimostrato di avere grande cuore e tanta personalità. Hanno cercato la vittoria e si sono sostenuti l'...

Icardi show all’Olimpico e l’Inter vola al secondo posto : c’è anche la squadra di Spalletti per lo scudetto - Lazio ko ma la sconfitta non preoccupa [FOTO e VIDEO] : 1/26 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Lazio-Inter diretta live : pericolosissima la squadra di Spalletti : Lazio-Inter diretta live – Si conclude la 10^ giornata valida per il campionato di Serie A, nell’ultimo match di fronte Lazio ed Inter pronte a regalare emozioni e spettacolo. La partita è stata a rischio fino all’ultimo minuto a causa del maltempo ma sarà comunque condizionata dalle condizioni climatiche. La squadra di Luciano Spalletti sta attraversando un buon momento nonostante la sconfitta nella gara di Champions ...

Lazio - Caicedo : "Voglio dare di più per questa squadra" : L'attaccante ecuadoregno racconta la sua esperienza in biancoceleste: "Ho sempre sentito il sostegno dei tifosi e dei miei compagni, ora devo continuare su questa strada"

Lazio - Proto : "Siamo una squadra forte - mi trovo bene in Italia" : Il portiere belga sulla sua nuova avventura in biancoceleste: "Ogni giorno si lavora bene e sento di migliorare, non ho mai lavorato come sto facendo qui"

Lazio-Fiorentina - entusiasmo alle stelle per la squadra di Pioli : previsti mille tifosi viola all'Olimpico : tifosi viola L'inizio di stagione ha portato molto entusiasmo tra i tifosi viola e per questo, come riferisce il Corriere dello Sport, saranno circa mille i sostenitori della Fiorentina che ...