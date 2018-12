Lazio | l’Arpa boccia anche il tmb di Rocca Cencia Assessore M5s del Municipio alla

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 dicembre 2018) I rifiuti che transitano per l’impianto devono essere “riprocessati” prima di finire in discarica. Non solo il Tmb Salario.senza appellol’altro impianto per il trattamento meccanico-biologico di Ama Spa, quello di, gemello del sito di Roma nord sia nelle caratteristiche tecniche che, a quanto pare, nel malfunzionamento. Dalle 31 pagine di rene consegnateconferenza dei servizi aperta in Regione per la proroga dell’autorizzazione al trattamento rifiuti, emerge un quadro sconfortante. Si evince, in sostanza, che l’impianto non lavora adeguatamente l’immondizia indifferenziata che vi confluisce, tant’è vero che spesso i rifiuti lavorati devono transitare per un impianto terzo prima di essere portati in discarica, mentre gli scarti superano addirittura il combustibile ricavato. “La valutazione della documentazione allo stato attuale ...