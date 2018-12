LAUTARO MARTINEZ | INCIDENTE STRADALE Ultime notizie | l' argentino lancia un messaggio

Le notizie del giorno – Incidente LAUTARO MARTINEZ - ferita una donna : Le notizie del giorno – L’Inter si prepara per la ripresa del campionato di Serie A, i nerazzurri si preparano per il big match contro la Juventus, partita che non ha bisogno di presentazione perchè importante e molto sentita anche dai tifosi. Nelle ultime partite un protagonista è stato l’attaccante Lautaro Martinez, nelle ultime ore disavventura per il calciatore argentino. Nel pomeriggio il 21enne è stato coinvolto in un Incidente ...

Inter - LAUTARO MARTINEZ coinvolto in un incidente in auto : ferita una donna in bici : Una disattenzione per fortuna senza gravi conseguenze quella che è capitata a Lautaro Martinez mercoledì pomeriggio. L'attaccante nerazzurro, infatti, mentre era alla guida della sua Porsche Boxter ...

Incidente LAUTARO MARTINEZ - investita una donna in bici : gli aggiornamenti : Incidente Lautaro Martinez – L’Inter si prepara per la ripresa del campionato di Serie A, i nerazzurri si preparano per il big match contro la Juventus, partita che non ha bisogno di presentazione perchè importante e molto sentita anche dai tifosi. Nelle ultime partite un protagonista è stato l’attaccante Lautaro Martinez, nelle ultime ore disavventura per il calciatore argentino. Nel pomeriggio il 21enne è stato ...

Inter - incidente stradale per LAUTARO MARTINEZ : ferita una ciclista di 37 anni : Lautaro Martinez è stato protagonista di un incidente stradale con la sua Porsche Boxter nel centro di Milano , illeso il calciatore mentre è rimasta ferita una donna di 37 anni che era in sella alla ...

Inter - incidente automobilistico per LAUTARO MARTINEZ : l’attaccante nerazzurro investe una donna in bici : Il giocatore dell’Inter ha investito in centro a Milano una donna in bicicletta, la 37enne è stata subito trasportata in ospedale in codice giallo Un pomeriggio non facile per Lautaro Martinez quello appena trascorso, l’attaccante dell’Inter infatti ha investito in piazza Buonarroti a Milano una donna in bicicletta. L’argentino, al volante della sua Porsche Boxter, ha urtato e ferito la 37enne, trasportata poi ...

LAUTARO MARTINEZ coinvolto in un incidente : ferita una donna : Milano, 5 dicembre 2018 - Disavventura per l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez. Il 21enne argentino, a bordo della sua Porsche Boxter, è rimasto coinvolto in un incidente stradale, in piazza ...

Inter - LAUTARO MARTINEZ coinvolto in un incidente : ferita una donna : TORINO - Il giocatore dell' Inter Lautaro Martinez è rimasto coinvolto nel pomeriggio in un incidente stradale in piazza Buonarroti a Milano , a bordo della sua Porsche Boxter, in cui è rimasta ferita ...

Inter - la ex di LAUTARO MARTINEZ hot. Solci Perez da urlo su Instagram : Lautaro Martinez è al suo primo anno in Europa e in Italia: e si può dire che il suo primo approccio con l'Inter è stato molto positivo. Il Toro, classe '97, ha segnato due reti contro Cagliari e ...

Inter - Spalletti e la dura risposta al padre di LAUTARO Martinez : Inter, Luciano Spalletti ha parlato del caso Lautaro Martinez che ha acceso la settimana nerazzurra dopo la gara col Tottenham “Quando ci sono dichiarazioni, se sono vere, si prendono in esame e si parla. Io della famiglia di Lautaro conosco solo il giocatore. Quello che è importante è che lui si renda conto che suo papà tentando di attaccare me in realtà attacca l’Inter e crea problemi a lui, perché finisce per danneggiare la ...

Inter - la rabbia del papà di LAUTARO MARTINEZ : insulta Spalletti - poi cancella il Tweet : Lautaro Martinez in panchina per 90 minuti? Suo padre non ci sta: " Continua così e la tua buona sorte finirà ". Con tanto di insulto - "cagon" - verso l'allenatore nerazzurro. Mario Martinez , padre ...

Inter - LAUTARO MARTINEZ escluso dal match con il Tottenham : il padre non ci sta e insulta Spalletti sui social [FOTO] : Il padre dell’attaccante dell’Inter si è scagliato contro Spalletti per non aver mandato in campo il figlio a Wembley, postando e poi cancellando un duro commento sui social Attacco diretto del padre di Lautaro Martinez all’indirizzo di Luciano Spalletti, colpevole di non aver mandato il figlio in campo nel match di ieri sera. Nonostante il vantaggio del Tottenham arrivato a dieci minuti dalla fine, l’allenatore ...

Caos Inter - il padre di LAUTARO MARTINEZ contro Spalletti : “cagon” : Nelle serata di ieri è andata in scena la giornata di Champions League, beffa nel finale per l’Inter che aveva accarezzato la qualificazione agli ottavi di finale contro il Tottenham, negli ultimi minuti il gol di Eriksen ed adesso i nerazzurri si giocheranno tutto nell’ultima partita contro il Psv, rimangono comunque tante le chance di qualificazione per l’Inter. Nel frattempo Caos nelle ultime ore, in particolar modo al ...

Inter-Frosinone 3-0 - le pagelle : Keita torna ai livelli della Lazio - bene LAUTARO Martinez : L'anticipo della tredicesima giornata vede l'Inter tornare alla vittoria, battendo il Frosinone 3-0 davanti a oltre sessantamila spettatori grazie ai gol messi a segno da Keita Balde, autore di una doppietta, e Lautaro Martinez. L'attaccante senegalese, dunque, realizza le prime due reti con la maglia nerazzurra dopo i tanti rumors circolati sul suo futuro. Con questa vittoria l'Inter dimentica la batosta contro l'Atalanta, che ha sconfitto per ...

Inter-Frosinone - dalle 20.30 La Diretta Spalletti schiera LAUTARO MARTINEZ e Keita in attacco : E' in programma a San Siro la partita delle ore 20.30 di questo sabato di Serie A che vedrà di fronte Inter e Frosinone; i nerazzurri devono riscattarsi in campionato dalla scoppola subita sul campo ...