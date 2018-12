L’attrice Marina Giulia Cavalli ricorda la figlia Arianna | morta 3 anni fa | sui social

caffeinamagazine

(Di giovedì 6 dicembre 2018) Perdere un figlio è un dolore che non passerà mai per i genitori, un lutto che non dà tregua. Ma i ricordi quelli sì che non può toglierli nessuno. Edi Un posto al sole, ha voluto condividere una vecchia e bellissima foto della suacon gli amici di Facebook per omaggiarla erla. Sono già passati tredalla tragedia che ha colpitol’ex marito e collega Roberto Alpi. Tresenza, laadorata strappata alla vita da una leucemia che non le ha lasciato scampo.Inizialmente erano stati alcuni colleghi della ex coppia a dare la triste notizia suiTagliaferri, che con larecita nella soap opera di Rai 3 aveva scritto queste parole su Facebook: “Il mio cuore vicino a quello di una mamma che ha perso il suo angelo. Addio. Guardaci da dove sei e rimani vicino a noi”. E anche Alberto ...